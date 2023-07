Prognoza pogody IMGW 27.07.2023. Jaka pogoda w czwartek?

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, południowo-zachodnia Europa znajdzie się pod wpływem klina wyżu znad Atlantyku. Pozostały obszar kontynentu nadal będzie pod wpływem niżów znad północnego Atlantyku i wschodniej Europy. Co z pogodą w Polsce? Jak prognozuje IMGW w nocy ze środy na czwartek (26/27 lipca) "na południowym wschodzie zachmurzenie będzie całkowite i duże z opadami deszczu, a miejscami też możliwe burze". Lokalnie opady będą duże. Prognozowana suma to 20-35 mm, a na Roztoczu i Podkarpaciu nawet 40 mm. W Tatrach prognozowane są krótkotrwałe opady śniegu. Spaść może do 5 cm białego puchu. W pozostałych regionach pogodnie, jedynie na północy oraz w centrum kraju przelotny deszcz. Na termometrach 9 do 14 stopni Celsjusza, chłodniej w kotlinach górskich. Tam około 7 stopni Celsjusza. - Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty, z kierunków zachodnich - prognozuje IMGW. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h, a wysoko w Sudetach i Tatrach wiatr w porywach do 65 km/h.

Czwartek (27 lipca) rano na wschodzie opady deszczu. Z kolei wieczorem popada na krańcach zachodnich. Nad morzem oraz na południowym wschodzie możliwe burze. Suma opadów do około 10 mm podczas burz. W szczytowych partiach Tatr może spaść deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni Celsjusza na południowym wschodzie do 23 stopni w zachodniej i centralnej Polsce. Najzimniej w obszarach podgórskich Karpat. Tam 14-17 stopni Celsjusza. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami porywisty, z kierunków zachodnich. W trakcie burz oraz na szczytach Karpat i Sudetów porywy wiatru do około 60 km/h - informuje IMGW.

QUIZ. Umiesz przewidzieć pogodę? Te sposoby to wiedza z podstawówki. Znać mniej niż 5, to po prostu wstyd! Pytanie 1 z 10 Grupa przyjaciół siedzi wokół ogniska, z którego dym opada w kierunku ziemi. Oznacza to, że: Mogą spokojnie siedzieć tam całą noc, do rana nie spadnie deszcz. Lepiej, żeby ciepło się ubrali, nadchodzi silne ochłodzenie. Nie nacieszą się ogniskiem zbyt długo, wkrótce zacznie padać deszcz. Dalej