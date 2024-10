Mróz do -6 stopni, a potem wydarzy się to! Za oknami będzie się działo [Pogoda IMGW na 1 października]

Taka będzie pogoda w czwartek. Prognoza IMGW 3.10.2024. Temperatura i opady

Noc ze środy na czwartek (2/3 października) będzie pochmurna i deszczowa. W szczytowych partiach Sudetów oraz Tatr możliwe są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, lokalnie na Kujawach i północy Mazowsza około 20 mm. Noc dość ciepła, z temperaturą od 7°C do 10°C. Najcieplej nad morzem, tam około 11°C. Najchłodniej w rejonach podgórskich oraz lokalnie na północy kraju. Tam termometry pokażą około 5°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Podkarpacia miejscami porywisty; na wybrzeżu Pomorza Zachodniego wiatr miejscami dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 55 km/h. Na zachodzie kraju wiatr z kierunków północnych, na południowym wschodzie z kierunków południowych, na północnym wschodzie kraju południowo-wschodni i wschodni, a w centrum lokalnie słaby, zmienny. W szczytowych partiach Karpat wiatr w porywach do 90 km/h, a w Sudetach do 65 km/h - prognozuje IMGW.

W czwartek (3 października) w ciągu dnia nadal sporo ciemnych chmur. Na południu i północy kraju prognozowane są opady deszcz. Wysokość opadów w granicach 10-20 mm. Wysoko w górach możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Nadal dość chłodno, na termometrach. od 9°C do 12°C. Nieco wyższa temperatura na południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju, gdzie termometry wskażą 13-15°C. - Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, porywisty, a lokalnie na zachodzie dość silny i silny, od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 60 km/h; na południu kraju z kierunków zachodnich, na północy kraju wschodni i północno-wschodni, w centrum miejscami zmienny. Wysoko w Sudetach wiatr do 60 km/h - zapowiada IMGW.

