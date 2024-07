Nieprzyjemne upały kontra burze z gradem i wichury. Szalona pogoda atakuje [Prognoza IMGW na 1.08.2024]

Uderzenie gorąca! Tutaj mieszkańcy rzucą się do cienia [Pogoda IMGW na 30.07.2024]

Prognoza na noc ze środy na czwartek (31 lipca / 1 sierpnia 2024 r.) jest o wiele bardziej dynamiczna od tej, którą prezentowaliśmy na początku tygodnia. Synoptycy z IMGW zapowiadają słabe opady deszczu. Nad ranem parasole mogą się przydać na południowym zachodzie Polski. Przybędzie sporo chmur, a wiatr będzie zmienny. Temperatura ukształtuje się na poziomie od 11 stopni Celsjusza na Podlasiu, do 18 stopni na południu kraju. Nie będzie nocy tropikalnej, ale o chłodzie również nie ma mowy, przynajmniej na terenach nizinnych. Jeszcze ciekawiej wygląda prognoza na czwartek. Trzeba uważać na gwałtowne zjawiska meteo. Na mapie z prognozą ostrzeżeń IMGW widzimy alerty dotyczące burz i upałów. Wszystko się potwierdza.

Pogoda na jutro: Czwartek z burzami, upałem i silnym wiatrem

Koniec ze spokojną pogodą - tak w skrócie można podsumować prognozę na pierwszy dzień sierpnia. W centrum kraju termometry mogą dobrnąć do granicy 30 stopni, a więc będziemy mogli mówić o upale. Chłodniej będzie na Pomorzu i w Zachodniopomorskiem - 20-23 stopni Celsjusza. Poszukiwanie cienia to nie wszystko. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmują - trzeba zachować szczególną ostrożność. Wskazują przy tym konkretne regiony.

- Na południowym zachodzie miejscami opady deszczu, a na południu burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz do 40 mm. W szczytowych partiach Sudetów porywy wiatru do 55 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 75 km/h - wskazują synoptycy IMGW. Ulewy i grzmoty mogą się pojawić w Małopolsce i na Śląsku. Zalecamy, aby w czasie burz nie parkować pod drzewami i zabezpieczyć cenne rzeczy.

W najbliższych godzinach będziemy analizować ostrzeżenia meteo. Warto dodać, że niebezpieczne zjawiska zostaną z nami również w nocy z czwartku na piątek. Niebawem przeanalizujemy również prognozy na najbliższy weekend.

