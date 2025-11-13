Niemal 20 stopni na termometrach, ale nie wszyscy będą mieli tyle szczęścia. Wiatr i deszcz zaatakują te części Polski

IMGW prognozuje zróżnicowaną pogodę na 14 listopada 2025 roku, z deszczem na północy i słońcem na południu Polski.

Temperatury będą się wahać od 9°C na północy do nawet 19°C na południowym zachodzie, z silnym wiatrem w górach.

W nocy spodziewane są mgły na południu i opady deszczu na północy, z sumą opadów do 10 mm.

Pogoda na 14 listopada 2025: Deszczowa aura na północy i w centrum, słoneczny południowy wschód

Zgodnie z prognozą IMGW, w piątek 14 listopada 2025 roku, mieszkańcy północnej i centralnej Polski muszą liczyć się z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, któremu towarzyszyć będą opady deszczu. Na południu kraju sytuacja będzie zgoła odmienna – tam przeważać będzie zachmurzenie małe, jedynie okresami umiarkowane.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 9°C do 10°C na północy kraju, około 12°C w centrum, aż do 16°C, 17°C na południu. Na obszarach oddziaływania wiatru fenowego na południowym zachodzie termometry mogą wskazać nawet do 19°C.

Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, na obszarach podgórskich w Sudetach w porywach do 65 km/h, a na obszarach podgórskich Podkarpacia do 70 km/h. Dominować będzie wiatr południowy i południowo-zachodni, jedynie na północnym zachodzie skręcający na północno-zachodni i północny. Wysoko w Beskidach porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h, w Bieszczadach do 90 km/h, a w Sudetach nawet do 100 km/h.

Noc z piątku na sobotę: Mgły na południu, deszcz na północy

Noc z 14 na 15 listopada 2025 roku przyniesie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na południu kraju przewiduje się zachmurzenie małe i umiarkowane, a w obniżeniach terenu i dolinach rzecznych miejscami mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie całkowite lub duże, jedynie na północnym wschodzie możliwe są większe przejaśnienia.

Na północy oraz w centrum kraju miejscami wystąpią opady deszczu, lokalnie o natężeniu umiarkowanym. W pasie od Pomorza Zachodniego i Ziemi Lubuskiej przez północną Wielkopolskę i Kujawy po północne Mazowsze oraz Podlasie prognozowana suma opadów wyniesie od 8 mm do 10 mm.

Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 2°C miejscami na południowym wschodzie oraz 3°C na północnym wschodzie i w kotlinach sudeckich, około 5°C w centrum do 7°C miejscami na południu oraz 8°C nad morzem.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, na obszarach podgórskich w Sudetach w porywach do 60 km/h, a na obszarach podgórskich Podkarpacia początkowo do 70 km/h. Na południu dominować będzie wiatr południowy i południowo-zachodni, na pozostałym obszarze północny i północno-wschodni. Wysoko w Bieszczadach porywy wiatru mogą osiągnąć do 55 km/h, a na szczytach Sudetów do 100 km/h.

Źródło: IMGW