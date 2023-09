Nawet 27 stopni, ale burze dadzą nam popalić. Tutaj będzie najgorzej [Prognoza IMGW na 23.09.2023]

Jaka będzie pogoda w sobotę, 23 września 2023?

Z informacji przekazanych przez ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w sobotę, 23 września 2023 w dzień na południu i południowym wschodzie zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu, możliwe burze.

- Prognozowana suma opadów do 25 mm. Poza tym zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo gdzieniegdzie duże i opady deszczu, od zachodu stopniowo zanikające. Na wschodzie możliwe słabe burze - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura 23.09.2023

W sobotę ciepło - termometry wskażą do 27°C.

- Temperatura maksymalna od 17°C do 22°C, na południowym wschodzie od 22°C do 27°C, w rejonach podgórskich Karpat od 15°C do 20°C - podaje IMGW.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h. Wysoko w Tatrach początkowo porywy do 70 km/h.

Pogoda IMGW dla Polski na jutro. Noc z soboty na niedzielę (23.09.2023/24.09.2023)

Według prognoz meteorologów z IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (23.09.2023/24.09.2023) na południu i wschodzie zachmurzenie na ogół duże, opady deszczu, okresami o umiarkowanym i silnym natężeniu. Na południu i południowym wschodzie prognozowana suma opadów do 30 mm, na południu Małopolski i Podkarpacia do 40 mm, lokalnie do 50 mm. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko nad morzem okresami zachmurzenie duże z przelotnym deszczem. Temperatura minimalna od 9°C na północy i zachodzie do 14°C na południowym wschodzie, na obszarach podgórskich od 6°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i zachodnich. Wysoko w Bieszczadach początkowo porywy do 70 km/h.

