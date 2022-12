Nawet 12 stopni na plusie, ale IMGW i tak ostrzega! Gdzie będzie najgorzej?

Mgły i wichury do 140 km/h to nie wszystko. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza IMGW na 23.12.2022]

Pogoda na 26 grudnia. Opady deszczu pojawią się już w nocy

Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 26 grudnia? Jak informuje PAP, powołując się na rozmowę z synoptykiem IMGW Michałem Ogrodnikiem, już w nocy przez Polskę, z zachodu na wschód, będzie przechodzić strefa opadów, a największe spodziewane są na Pomorzu i Kujawach - z kolei na północnym wschodzie może spaść deszcz ze śniegiem, a na Podlasiu - śnieg. To tam będzie najzimniej, bo od minus 2 stopni Celsjusza, a na drogach może wystąpić gołoledź. Zero pokażą termometry na Podhalu, a na pozostałym obszarze Polski będzie od 1 do 5 kresek na plusie, najcieplej na zachodzie. Uczucie zimna będzie potęgować porywisty wiatr, osiągający znaczną prędkość zwłaszcza w następujących regionach:

do 65 km/h nad morzem;

do 65 km/h na na obszarach podgórskich Dolnego Śląska i Podkarpacia;

do 120 km/h w Sudetach.

Na północy Polski można się ponadto spodziewać mgieł ograniczających widoczność do 300 m.

Pogoda na 26 grudnia. IMGW publikuje ostrzeżenia na 2. dzień świąt

W poniedziałek, 26 grudnia, w całej Polsce zrobi się naprawdę ciepło, choć IMGW nie zapomina o ostrzeżeniach. W północno-wschodniej części naszego kraju można się spodziewać marznących opadów prowadzących do gołoledzi. Podobnie jak w nocy, tak w 2. dzień świąt będzie mocno wiało, choć alertem pierwszego stopnia są tylko objęte tereny górskie w południowo-zachodniej i w południowo-wschodniej Polsce. Co nas jeszcze czeka w poniedziałek, 26 grudnia?

- Zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami. Wystąpią opady deszczu. Na północnym wschodzie opady śniegu i śniegu z deszczem przechodzące w deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoledź - prognozowana wysokość opadów na tym obszarze do 15 mm. Temperatura maksymalna od 5°C, 8°C na wschodzie, północy oraz w rejonach podgórskich, około 9°C w centrum, do 12°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem oraz początkowo w Bieszczadach do około 70 km/h. W szczytowych partiach gór porywy do 100 km/h - powodować będą zamiecie śnieżne - informuje PAP, powołując się na IMGW.

W nocy pochmurno, przejaśnienia na południu. Opady deszczu, na północy miejscami intensywne. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem i śnieg, a nad ranem możliwy deszcz marznący. Lokalnie mglisto. Temp. od 1°C do 5°C, tylko na Suwalszczyźnie około -2°C. Wiatr porywisty.

