Najpierw mróz do -3 stopni, a potem silny wiatr i jeszcze to! Spece od pogody biją na alarm

Prognoza pogody na noc z wtorku na środę, 15/16 października

Eksperci z IMGW zaktualizowali prognozy na noc z wtorku na środę (15/16 października). Synoptycy wskazują, że początkowo na wschodzie zachmurzenie miejscami będzie duże z zanikającymi opadami deszczu. W wielu miejscach mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów, a lokalnie 100 m. Apelujemy o ostrożność do kierowców i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

W obszarach podgórskich lokalnie spadek temperatury do -3 stopni Celsjusza. Miejscami w całym kraju przygruntowe przymrozki do -3°C - dodaje IMGW w prognozie synoptycznej na najbliższą noc.

Pogoda na jutro: Silny wiatr i zamglenia w prognozie IMGW na 16 października

W środę rano lokalnie zachmurzenie urośnie do dużego, powoli zanikać będą mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie okresami dość silny i porywisty, na obszarach podgórskich Sudetów w porywach do 65 km/h, a w Sudetach do 80 km/h, południowo-wschodni. Na wschodzie kraju wiatr słaby, początkowo zmienny, następnie z kierunków wschodnich. Co ważne - synoptycy nie spodziewają się opadów deszczu. Na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie będzie małe. W środku tygodnia powoli zacznie się ocieplać.

Pogoda na środę. Temperatura 16.10.2024

IMGW podaje, że w środę temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 9 stopni Celsjusza na wschodzie, około 12°C w centrum, do 15°C na zachodzie kraju. W rejonach podgórskich Karpat chłodniej, temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Najcieplej powinno być w województwie lubuskim, w okolicach Wrocławia, Opola i na Śląsku. Jednocyfrowe wartości odczytają z termometrów mieszkańcy północnych rejonów Podlasia.

Pod koniec tygodnia temperatury jeszcze wzrosną. Na zachodzie "grozi" nam nawet 20 stopni. Prognozy będziemy codziennie aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu" i w lokalnych serwisach.

