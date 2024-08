Najnowsza pogoda dla Polski. Eksperci widzą dwa problemy [Prognoza IMGW na 12.08.2024]

Najnowsza prognoza pogody. Noc z niedzieli na poniedziałek

Przed Polakami spokojna noc. Z prognozy IMGW na najbliższe godziny wynika, że przelotne opady deszczu pojawią się jedynie na krańcach północnych. Nad morzem wiatr może powiać z prędkością do 55 km/h, co obniży temperaturę odczuwalną. Najcieplej będzie w województwach pomorskim i zachodniopomorskim - do 15 stopni. Pogoda nie powinna nam dokuczać i podobnie będzie również w ciągu dnia. Letnie warunki poprawią nam nastrój na początek tygodnia. Nasi dziennikarze sprawdzili, gdzie będzie najcieplej.

Pogoda na jutro: Ciepły i momentami deszczowy poniedziałek

Prognoza pogody na poniedziałek (12 sierpnia) nie powinna zmienić planów Polakom, choć gdzieniegdzie przydadzą się parasole.

- Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże, a na obszarze od wschodniego wybrzeża po Suwalszczyznę pojawią się słabe, przelotne opady deszczu - przekazuje IMGW.

Temperatura maksymalna ukształtuje sie na poziomie od 19 stopni Celsjusza, 22°C na północy, do około 25°C w centrum, i do 26°C, 28°C na południu i zachodzie. Wiatr na południu, w centrum i zachodzie przeważnie słaby, na pozostałym obszarze okresami umiarkowany i porywisty, na Półwyspie Helskim także dość silny, porywisty, przeważnie północno-zachodni. Najprzyjemniejsze warunki będą na Dolnym Śląsku, w Lubuskiem i w centrum kraju.

W połowie sierpnia do Polski powrócą upały. Prognozę na długi weekend przekażemy za kilkanaście godzin. Warto też śledzić lokalne oddziały "Super Expressu".