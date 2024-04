Nadchodzi przełom w pogodzie! Tutaj będzie najcieplej, nawet 20 stopni!

Ulewy i burze to nie wszystko? Aż strach wychodzić z domu [Prognoza IMGW na 25.04.2024]

Noc z piątku na sobotę (26/27 kwietnia) będzie pogodna, jedynie na zachodzie oraz na północnym wschodzie więcej chmur. Tam też możliwy słaby deszcz. Na termometrach przeważnie od 3°C do 6°C. Nieco chłodniej na Suwalszczyźnie i w Małopolsce, tam miejscami około 2°C, zaś w rejonach podgórskich miejscami spadek temperatury do -2°C. - Wiatr słaby, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h - czytamy w komunikacie IMGW.

IMGW ostrzega przed przymrozkami. Żółty alert meteo

IMGW wydało żółte alerty meteo pierwszego stopnia przed przymrozkami, które mają mieć miejsce w nocy z piątku na sobotę (26/27 kwietnia) oraz nad ranem. Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw:

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

śląskiego,

opolskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego,

lubelskiego,

świętokrzyskiego,

mazowieckiego,

podlaskiego,

warmińsko-mazurskiego

Prognoza IMGW na 27.04.2024. Pogoda w sobotę "zacznie się rozpędzać"

W ciągu dnia w sobotę (27 kwietnia) nastąpi długo wyczekiwany przełom w pogodzie. Zrobi się cieplej, a wiosna pokaże swoje piękniejsze oblicze. Informował nas o tym w jednym z poprzednich materiałów Grzegorz Walijewski, rzecznik IMGW. - W kolejnych dniach temperatura będzie się rozpędzać, nawet na naszym "biegunie zimna", czyli Suwalszczyźnie będzie ciepło - powiedział Walijewski.

W sobotę nadal pogodnie, Na zachodzie kraju prawdopodobne burze. Znacznie cieplej niż na początku tygodnia. Termometry pokażą maksymalnie od 15°C na północnym wschodzie do 20°C na zachodzie i południu. W rejonach podgórskich na termometrach od 14°C do 17°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. W czasie burz wiatr porywisty. Wysoko w górach wiatr w porywach do 60 km/h - informuje IMGW.

Źródło: IMGW

