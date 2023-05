Na zachodzie lato, ale tutaj również ponuro i deszczowo! Pogoda spłata nam figla [Prognoza IMGW na 22.05.2023]

Deszcz, burze i wichury to nie wszystko! Synoptycy nie mają dobrych wieści [Prognoza IMGW na 20.05.2023]

Starcia pogodnej aury z deszczową to w maju 2023 roku nie pierwszyzna. Synoptycy IMGW już widzą na horyzoncie załamanie pogody, ale na szczęście nie przyjdzie ono w poniedziałek (22 maja 2023 r.). Wprawdzie na początku tygodnia przydadzą się parasole, ale deszcz nie będzie gigantycznym problemem. Co więcej - przeważać będzie pogoda, kojarzona z początkiem lata. Doniesienia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej tradycyjnie dokładnie przeanalizujemy na portalu "Super Expressu".

Początek tygodnia pod względem pogodowym wygląda dość optymistycznie. Synoptycy IMGW podają, że zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, po południu miejscami na północnym wschodzie oraz na zachodzie kraju wzrastające do dużego. - Na krańcach północno-wschodnich kraju możliwy słaby przelotny deszcz - przekazują eksperci. - Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo wschodni - dodają. Wygląda na to, że warunki atmosferyczne będą nas zachęcać do dłuższych spacerów. Sprzyjających okoliczności jest zresztą więcej!

Pogoda na jutro. Temperatura 22.05.2023

Przedsmak lata na zachodzie - tak można w skrócie podsumować wartości, które w tamtych rejonach odczytamy z termometrów. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 19 stopni Celsjusza miejscami na południu i na wybrzeżu, około 23°C na przeważającym obszarze, do 25°C na zachodzie, chłodniej na Półwyspie Helskim 16°C. - wskazują synoptycy IMGW. Na letnie temperatury mogą liczyć mieszkańcy Szczecina, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego, Koszalina, Bydgoszczy i Torunia. Poniżej 19 stopni powinny pokazać termometry w Gdańsku i okolicach. Wypoczynek nad morzem może być zatem nieco zmącony.

Prognoza IMGW na noc z poniedziałku na wtorek 21/22 maja

IMGW podaje, że w nocy z poniedziałku na wtorek będzie bezchmurnie lub też odnotujemy zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, od zachodu kraju wzrastające do dużego. Nad ranem na zachodzie miejscami słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 6, 7°C na południu i wschodzie, około 10°C w centrum do 13°C na północnym zachodzie, w obniżeniach terenu w obszarach podgórskich od 4°C do 6°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. Prognozy będziemy aktualizować w naszym serwisie.

