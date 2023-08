i Autor: Thierry Fillieul / CC0 / pexels.com, Alan R Walker / wikipedia.org Lubisz jeżyny? Musisz uważać. W owocach czai się śmiertelne zagrożenie!

Niebezpieczna choroba

Właśnie rozpoczął się sezon na jeżyny. Te owoce można spotkać zarówno w przydomowych ogródkach, jak i na dzikich terenach. Niewielu jednak zdaje sobie sprawę, że ich zjedzenie może wiązać się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które mogą doprowadzić do poważnych powikłać, a nawet śmierci. To właśnie w porze letniej i wczesnojesiennej, gdy dojrzewają jeżyny, maliny lub jagody, dochodzi do licznych zakażeń bąblowicą, chorobą, którą można zarazić się w bardzo łatwy sposób, ale której można też skutecznie zapobiec. Jakie środki ostrożności trzeba zachować, by uniknąć problemów ze zdrowiem?