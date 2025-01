Taka będzie pogoda w niedzielę. Prognoza IMGW na 5.01.2025

W niedzielę (5 stycznia) - według prognoz IMGW - "Polska początkowo będzie pod wpływem wyżu znad Mołdawii". - Po południu zacznie oddziaływać zatoka niżu znad Wielkiej Brytanii, a od południowego zachodu zacznie przemieszczać się ciepły front atmosferyczny. Pozostaniemy w chłodnej, arktycznej masie powietrza, jedynie na południowy zachód napłynie zdecydowanie cieplejsze powietrze polarne morskie - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie spadnie.

Noc z soboty na niedzielę (4/5 stycznia) na ogół pogodna, jedynie w północnej Polsce więcej ciemnych chmur i tam miejscami słaby śnieg. Na południowym wschodzie nawet -10°C. Na wschodzie -7°C. Lekki mróz na krańcach zachodnich. Nad samym morzem nieznacznie powyżej zera, tam najcieplej. Najzimniej w kotlinach karpackich, nawet -15°C. Wiatr słaby, na północy umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na północnym wschodzie chwilami porywisty, południowo-zachodni i południowy.

Niedziela (5 stycznia) zapowiada się na dzień pochmurny, ze słabymi opadami śniegu na północnym wschodzie. Popada też na zachodzie i południu kraju. Na obszarach podgórskich w Sudetach spaść może do 10 cm śniegu. Wieczorem na krańcach południowo-zachodnich prognozowany deszcz ze śniegiem, mogący wywołać gołoledź. Najchłodniej w kotlinach karpackich, tam od -4°C. Podobna temperatura we wschodniej Polski. Lekki mróz w centrum, a najcieplej nad morzem, tam nieznacznie powyżej zera. - Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, na obszarach podgórskich w Sudetach porywisty, południowy i południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Karpatach do 90 km/h, tam też wiatr powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne - przewiduje IMGW.

