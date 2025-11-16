Śnieg i burze to kwestia godzin. Łopaty i skrobaczki pójdą w ruch

Atak zimy w Polsce? Być może to określenie jest nieco na wyrost, ale zimowych akcentów na pewno nie zabraknie na początku tygodnia. Z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na 17 listopada wynika, że deszcz ze śniegiem i śnieg na pewno pojawią się w naszym kraju.

IMGW wskazał najbardziej zagrożone regiony. Utrudnienia, związane z pogodą są bardzo realnym scenariuszem na Podkarpaciu, w Małopolsce i na północy.

W tym materiale omawiamy opady deszczu, śniegu i temperatury, które będą z nami w poniedziałek, 17 listopada.

Pogoda na jutro: IMGW zapowiada noc z niedzieli na poniedziałek, 16/17 listopada

Najbliższa noc nie będzie spokojna. Jesienno-zimowe akcenty nie poprawią humoru tym, którzy będą musieli wyjść z domu. IMGW zapowiada opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Na zachodzie i północnym wschodzie kraju suma opadów do 10 milimetrów. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300-500 metrów. Standardowo w takich przypadkach apelujemy o ostrożność do kierowców i pieszych. Widoczność będzie ograniczona! Temperatury na nizinach ukształtują się na poziomie od 0 stopni na północnym wschodzie do 8 na południowym wschodzie. Nad morzem problemem będzie lokalny, porywisty wiatr, który jeszcze dodatkowo obniży temperatury odczuwalne.

Poniedziałek ze śniegiem i intensywnymi opadami

Początek przyszłego tygodnia nie będzie spokojny pod względem pogodowym. Zima coraz chętniej zagląda do Polski, co potwierdza wyliczenia specjalistycznych modeli. W poniedziałek na niebie zobaczymy bardzo dużo chmur, a to zaledwie początek nieciekawych prognoz. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej już wiedzą, że drogi nie będą w najlepszym stanie, a pogoda skutecznie będzie zniechęcała do dłuższych spacerów. Jak to wygląda we szczegółach?

Na południu kraju opady będą chwilami intensywne i tam prognozowana ich suma miejscami do około 15-25 mm, a na południu Małopolski i Podkarpacia lokalnie do 35 milimetrów.

Na południu kraju i na Pomorzu spodziewamy się opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. W strefie nadmorskiej możliwe burze z opadem krupy śnieżnej. Większe rozpogodzenia jedynie na północnym zachodzie kraju i tam też pogoda powinna być najprzyjemniejsza.

Najcieplejszym dużym miastem będzie tego dnia Rzeszów - do 10 stopni Celsjusza. W Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Katowicach od 6 do 8 stopni. Chłodniej na Podlasiu, w okolicach Suwałk jedynie 3 stopnie na plusie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem oraz lokalnie na Podkarpaciu porywisty w porywach do 60 km/h. W Bieszczadach porywy do 100 km/h.

Sprawdzają się doniesienia "Super Expressu", opracowane na podstawie prognoz IMGW i modeli CFS. We wtorek kolejna partia opadów śniegu i ochłodzenie. W najcieplejszych regionach kraju będzie zaledwie 6 stopni na plusie. Prognozy będziemy codziennie aktualizować.