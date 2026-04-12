Wyraźna zmiana w pogodzie. Na to czekali Polacy. IMGW pokazał szczegóły

Nowa prognoza pogody dla Polski. Przed nami spokojna noc
Prognoza IMGW na najbliższe godziny wygląda optymistycznie, ale w nocy z niedzieli na poniedziałek (12/13 kwietnia 2026 r.) Polacy powinni być przygotowani na zimowe akcenty. Synoptycy z Instytutu zapowiadają:
- Na południowym zachodzie i krańcach zachodnich miejscami słabe opady deszczu. Nad ranem na wschodzie możliwe silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 400 metrów!
- Temperaturę minimalną od -3 stopni Celsjusza na wschodzie, około 2 stopni w centrum, do 7 stopni Celsjusza na zachodzie.
- Okresami umiarkowany wiatr, w Sudetach z porywami do 65 km/h!
Jaka będzie pogoda w poniedziałek, 13 kwietnia 2026?
Z prognozy synoptyków IMGW wynika, że 13 kwietnia będzie bardzo przyjemnym dniem. Jedynie na krańcach zachodnich możliwe słabe opady deszczu i tam mieszkańcom przydadzą się parasole. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, na zachodzie i południu okresami dość silny, w porywach do 55 km/h. Co istotne - we wszystkich województwach temperatury maksymalne przekroczą 10 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na zachodzie, najchłodniej na krańcach północno wschodnich.
Prognozowane temperatury maksymalne dla największych miast:
- Suwałki - 12°C
- Białystok, Olsztyn, Gdańsk, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Rzeszów - 13°C
- Warszawa, Łódź, Kielce - 14°C
- Poznań, Kraków, Katowice, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Koszalin - 15°C
- Wrocław, Opole - 16°C
- Zielona Góra - 17°C
Wygląda na to, że przynajmniej na kilkadziesiąt godzin wiosna opanuje Polskę. Przyjemnie wyglądają również prognozy na wtorek. Więcej deszczu i ochłodzenie odnotujemy w połowie tygodnia. Do prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej będziemy wracać w kolejnych materiałach.