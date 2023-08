IMGW ogłasza pogodowy paraliż. Superkomórki i trąby powietrzne. Im dalej na wschód, tym gorzej

To się zacznie już 5 września. Nie będziesz mógł oderwać oczu od nieba!

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z gradem dla praktycznie całej Polski oprócz woj. zachodniopomorskiego, części dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Szczególnie niebezpieczna sytuacja będzie we wschodniej części kraju. - Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 40 mm do 50 mm, oraz porywy wiatru do 110 km/h. Miejscami grad - ostrzega mieszkańców woj. podlaskiego IMGW.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozsyła alerty. - Uwaga! Dziś, w nocy i rano (29/30.08) burze z gradem i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr - SMS-a następującej treści otrzymali m.in. mieszkańcy Podlasia.

Załamanie pogody w Polsce. Ostrzeżenia IMGW. Alerty RCB. Możliwe trąby powietrzne

Sytuacja wygląda groźnie, przed nami bardzo niebezpieczne godziny - mówiła na antenie radia RMF 24 Agnieszka Harasimowicz z IMGW. - Superkomórki, które pojawia się w masie zwrotnikowego powietrza, mogą generować trąby powietrzne. Bardzo niebezpieczna noc przed nami, z ulewnymi opadami deszczu, silnymi podmuchami wiatru - uważa eksperta z IMGW.

Dziś obserwujemy ogromną różnicę temperatury między wschodem i zachodem Polski.O 13:00 w Terespolu było 30,5°C🥵, a w Zielonej Górze zaledwie 13,5°C🥶#IMGW #pogoda #lato pic.twitter.com/v4aupfbONX— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 29, 2023

Co wiesz o największych miastach w Polsce? Quiz dla prawdziwych znawców! Pytanie 1 z 10 Jakie są oficjalne barwy Warszawy? Żółty i czerwony Żółty i niebieski Biały i czerwony Dalej