Halloween z ponurym klimatem i wichurami. Pogoda ma nieprzyjemne niespodzianki

Deszcz, mgły i jeszcze to! Pogodowe zawirowania na początek tygodnia

Co mówi synoptyk IMGW?

Porywisty wiatr to zaledwie początek. Pogoda wyraźnie się popsuje

Pogoda na noc ze środy na czwartek, 30/31 października

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej zaktualizowali prognozę na ostatni dzień października. Jaka pogoda będzie towarzyszyć wszystkim tym, którzy zbierają cukierki na Halloween? W nocy zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu pojawią się głównie na południu kraju. Nad morzem problemem będzie dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h. Wysoko w Sudetach wiatr dość silny w porywach do 55 km/h. Temperatura ukształtuje się na poziomie od 7 stopni na północnym wschodzie i w centrum, do 10 stopni Celsjusza na południu kraju.

Pogoda na jutro: Halloween z deszczem i silnym wiatrem

Pogoda jak z horroru? Nie tym razem, choć Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej widzi kilka problemów. Ostatni dzień października (Halloween) przyniesie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami pojawią się słabe opady deszczu, głównie nad morzem i na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, po południu na północy porywisty, nad morzem wzmagający się do dość silnego, pod koniec dnia w porywach do 65 km/h, z kierunków zachodnich. W Sudetach i Bieszczadach wiatr okresami będzie dość silny i porywisty. Na północy kraju wiatr wyraźnie obniży temperaturę odczuwalną.

Pogoda na czwartek. Temperatura 31.10.2024

Przed nami ostatnie kilkadziesiąt godzin z przyjemną temperaturą. Wyraźne ochłodzenie nadejdzie drugiego dnia listopada. Tymczasem w czwartek temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 10°C do 13 stopni Celsjusza, w rejonach podgórskich miejscami 8°C. Najcieplej powinno być na Dolnym Śląsku, Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. We wszystkich województwach temperatury powinny osiągnąć dwucyfrowe wartości. Na Wszystkich Świętych zapowiadane jest delikatne ocieplenie. Prognozy na 1 listopada będziemy aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu".

