Do 1 listopada włącznie do Polski będzie napływać ciepłe powietrze, ale od Wszystkich Świętych ma dojść do znacznej zmiany w pogodzie

Co mówi synoptyk IMGW?

Totalne zaskoczenie w pogodzie! Śnieg już na początku listopada. Ominie Wszystkich Świętych?

Do 1 listopada włącznie do Polski będzie napływać ciepłe powietrze, ale od Wszystkich Świętych ma dojść do znacznej zmiany w pogodzie. Przede wszystkim temperatura pójdzie mocno w dół, a na północno-wschodnich krańcach kraju i w górach może się pojawić śnieg lub deszcz ze śniegiem, choć opady będą miały co najwyżej charakter przelotny. Synoptyk IMGW zdradza szczegóły.