Groźne niebo nad Polską. IMGW ostrzega siedem województw przed burzami. To jednak nie koniec

Alerty IMGW dla siedmiu województw

IMGW informuje, że ostrzeżenia I stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

pomorskim,

kujawsko-pomorskim,

części zachodniopomorskiego,

części wielkopolskiego,

części łódzkiego,

części mazowieckiego,

części warmińsko-mazurskiego.

Synoptycy prognozują burze z intensywnymi opadami deszczu 20–30 mm, silnym wiatrem do 70 km/h, a miejscami także gradem.

Alerty obowiązują od godz. 11.00 do 20.00 w niedzielę.

Gwałtowne wzrosty poziomu wód na północy kraju

To nie koniec ostrzeżeń. IMGW wydało również alerty hydrologiczne I stopnia dla części województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego.

Jak podkreśla Instytut:

„W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia”.

Ostrzeżenia hydrologiczne również obowiązują od 11.00 do 20.00.

Co oznacza alert I stopnia?

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia to najniższy poziom w trzystopniowej skali, ale wciąż oznacza realne zagrożenie. IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Z kolei ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia informuje, że poziom wód znajduje się poniżej stanów ostrzegawczych, ale możliwe jest ich krótkotrwałe przekroczenie, zwłaszcza podczas intensywnych opadów.

Uwaga na burze – jak się chronić?

Unikaj przebywania pod drzewami i w pobliżu metalowych konstrukcji.

Zabezpiecz rzeczy na balkonach i podwórkach, które może porwać wiatr.

Jeśli jedziesz samochodem, zachowaj szczególną ostrożność – ulewy mogą ograniczać widoczność.

Śledź komunikaty IMGW i lokalnych służb.

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