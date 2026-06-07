Groźne niebo nad Polską. IMGW ostrzega siedem województw przed burzami. To jednak nie koniec

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Alerty IMGW dla siedmiu województw
IMGW informuje, że ostrzeżenia I stopnia przed burzami obowiązują w województwach:
- pomorskim,
- kujawsko-pomorskim,
- części zachodniopomorskiego,
- części wielkopolskiego,
- części łódzkiego,
- części mazowieckiego,
- części warmińsko-mazurskiego.
Synoptycy prognozują burze z intensywnymi opadami deszczu 20–30 mm, silnym wiatrem do 70 km/h, a miejscami także gradem.
Alerty obowiązują od godz. 11.00 do 20.00 w niedzielę.
Gwałtowne wzrosty poziomu wód na północy kraju
To nie koniec ostrzeżeń. IMGW wydało również alerty hydrologiczne I stopnia dla części województw:
- zachodniopomorskiego,
- pomorskiego,
- kujawsko-pomorskiego,
- warmińsko-mazurskiego.
Jak podkreśla Instytut:
„W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia”.
Ostrzeżenia hydrologiczne również obowiązują od 11.00 do 20.00.
Co oznacza alert I stopnia?
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia to najniższy poziom w trzystopniowej skali, ale wciąż oznacza realne zagrożenie. IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.
Z kolei ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia informuje, że poziom wód znajduje się poniżej stanów ostrzegawczych, ale możliwe jest ich krótkotrwałe przekroczenie, zwłaszcza podczas intensywnych opadów.
Uwaga na burze – jak się chronić?
- Unikaj przebywania pod drzewami i w pobliżu metalowych konstrukcji.
- Zabezpiecz rzeczy na balkonach i podwórkach, które może porwać wiatr.
- Jeśli jedziesz samochodem, zachowaj szczególną ostrożność – ulewy mogą ograniczać widoczność.
- Śledź komunikaty IMGW i lokalnych służb.