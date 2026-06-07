Groźne niebo nad Polską. IMGW ostrzega siedem województw przed burzami. To jednak nie koniec

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-06-07 8:29

Silne burze, ulewy do 30 mm, porywy wiatru do 70 km/h i możliwy grad – tak według IMGW może wyglądać niedziela w dużej części kraju. Instytut wydał alerty I stopnia dla siedmiu województw oraz ostrzeżenia hydrologiczne dla czterech regionów na północy Polski.

Burze w Polsce

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Autor: Shutterstock

Alerty IMGW dla siedmiu województw

IMGW informuje, że ostrzeżenia I stopnia przed burzami obowiązują w województwach:

  • pomorskim,
  • kujawsko-pomorskim,
  • części zachodniopomorskiego,
  • części wielkopolskiego,
  • części łódzkiego,
  • części mazowieckiego,
  • części warmińsko-mazurskiego.

Synoptycy prognozują burze z intensywnymi opadami deszczu 20–30 mm, silnym wiatrem do 70 km/h, a miejscami także gradem.

Alerty obowiązują od godz. 11.00 do 20.00 w niedzielę.

Gwałtowne wzrosty poziomu wód na północy kraju

To nie koniec ostrzeżeń. IMGW wydało również alerty hydrologiczne I stopnia dla części województw:

  • zachodniopomorskiego,
  • pomorskiego,
  • kujawsko-pomorskiego,
  • warmińsko-mazurskiego.

Jak podkreśla Instytut:

„W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów burzowych na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia”.

Ostrzeżenia hydrologiczne również obowiązują od 11.00 do 20.00.

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Co oznacza alert I stopnia?

Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia to najniższy poziom w trzystopniowej skali, ale wciąż oznacza realne zagrożenie. IMGW przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

Z kolei ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia informuje, że poziom wód znajduje się poniżej stanów ostrzegawczych, ale możliwe jest ich krótkotrwałe przekroczenie, zwłaszcza podczas intensywnych opadów.

Uwaga na burze – jak się chronić?

  • Unikaj przebywania pod drzewami i w pobliżu metalowych konstrukcji.
  • Zabezpiecz rzeczy na balkonach i podwórkach, które może porwać wiatr.
  • Jeśli jedziesz samochodem, zachowaj szczególną ostrożność – ulewy mogą ograniczać widoczność.
  • Śledź komunikaty IMGW i lokalnych służb.
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