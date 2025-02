Śnieżyce to nie wszystko. Zima wychyla głowę znad powierzchni [Prognoza IMGW na 3.02.2025]

Pogoda w piątek, 7.02.2025. Prognoza IMGW. Temperatura i opady

Noc z czwartku na piątek (6/7 lutego) zapowiada się na pochmurną. Prognozowane są opady deszczu lub mżawki, a także deszczu ze śniegiem i śniegu. Najchłodniej w kotlinach karpackich, tam na termometrach nawet -8°C. W południowej i wschodniej Polsce od -5°C do -2°C. Na pozostałym obszarze kraju około zera. Lekki mróz może powodować, że drogi i chodniki staną się śliskie. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków wschodnich. Wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 70 km/h.

Piątek (7 lutego) będzie pochmurny. W północnej, zachodniej i centralnej Polsce możliwe są słabe opady deszczu, deszczu ze śniegiem lub śniegu, stopniowo zanikające. Na wschodzie oraz w terenach podgórskich Karpat lekki mróz i tam najchłodniej. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna od zera do 4°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 70 km/h, w Karpatach do 55 km/h. W górach miejscami zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW. Podobna pogoda czeka nas również w weekend.

