Pogoda IMGW na 1 października

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) zapowiada, że pogodę w sobotę (12 października) "kształtować będzie wyż, którego centrum znad Czech stopniowo przemieszczać się będzie przez Polskę nad północno-zachodnią Rosję". W sobotni wieczór w zachodniej części naszego kraju zacznie oddziaływać zatoka niżowa znad Morza Północnego. Napłynie chłodne, polarne powietrze morskie. Ciśnienie początkowo zacznie rosnąć, ale później spadnie.

Pogoda na jutro. Przymrozki 12.10.2024

Noc z piątku na sobotę (11/12 października) będzie zimna. Lokalnie możliwe są przygruntowe przymrozki. Temperatura może spaść do -2°C. Na pozostałym obszarze kraju ledwie kilka stopni powyżej zera, od 1°C do 4°C. W górach około zera, zaś najcieplej nad morzem. Tam termometry pokażą od 5°C do 7°C. Uwaga na mgły, które miejscami mogą ograniczające widzialność od 200 do 400 m. - Wiatr słaby, z kierunków zachodnich przechodzący w zmienny, tylko nad morzem wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i zachodni - prognozuje IMGW.

Sobota (12 października) zapowiada się jako dzień słoneczny. Na termometrach od 11°C do 14°C. Nieco chłodniej w rejonach podgórskich, tam temperatura maksymalna od 8°C do 10°C. - Wiatr słaby, zachodni, skręcający od zachodu na południowo-wschodni i południowy. W Sudetach wiatr w porywach do 60 km/h - zapowiada IMGW.

Załamanie pogody. Deszcz, silny wiatr i burze

Warto korzystać ze słonecznej pogody w sobotę, ponieważ w niedzielę (13 października) nastąpi gwałtowne załamanie pogody. Za sprawą układu niskiego ciśnienia, pogoda ponownie się zmieni na wietrzną i deszczową. Możliwe są nawet lokalne burze. - Polska będzie w zasięgu niżu z frontami atmosferycznymi, którego ośrodek przemieści się znad Morza Północnego przez Danię i Południowy Bałtyk nad Estonię - czytamy w komunikacie IMGW. Więcej szczegółów o pogodzie w kolejnych dniach października znajdziecie w artykule Front atmosferyczny przyniesie załamanie pogody z burzami i deszczem. Padła data

