Deszcz ze śniegiem to nie wszystko! Tutaj będziemy się trząść z zimna

Ostry mróz i mgły to nie wszystko. Takiej jesieni nikt nie lubi

Spis treści

Pogoda na jutro: Prognoza na noc z wtorku na środę

Długi weekend odszedł już w zapomnienie, powoli zbliżamy się do środka tygodnia. W nocy z wtorku na środę pogoda przyniesie nam delikatny mróz - we wschodniej połowie kraju termometry pokażą -2 stopnie Celsjusza. Na zachodzie i nad morzem temperatury do 2-3 stopni na plusie. Gdzieniegdzie kierowcom będzie przeszkadzać marznąca mgła. Widoczność będzie ograniczona! Niestety, na tym nie koniec problemów.

- Na szczytach gór bezchmurnie. Lokalnie opady mżawki lub słabego deszczu. We wschodniej połowie Polski opady mżawki mogą być marznące i powodujące gołoledź - podaje IMGW w prognozie na noc z 12 na 13 listopada.

Pogoda na środę. Szczegóły prognozy IMGW na 13 listopada

W środku tygodnia za oknami będziemy mieli jesień z zimowymi akcentami. W ciągu dnia będzie pochmurno, z wyjątkami na północy. Najgorsza pogoda zaatakuje na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Śląsku.

W środę, w ciągu dnia opady deszczu i mżawki, na południu deszczu ze śniegiem, a w Sudetach także śniegu. Wiatr będzie słaby, zmienny - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 13 listopada 2024 roku.

Prognoza IMGW dla Polski. Temperatura 13.11.2024

W środę Polakom przydadzą się ciepłe płaszcze, czapki, szaliki i rękawiczki. Bardzo zimno będzie na Śląsku i w Małopolsce, a niewiele lepiej na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem. IMGW podaje, że temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 1°C na wschodzie i południu, około 4°C w centrum, do 8°C nad morzem. Najcieplej powinno być w okolicach Szczecina. Na południowych krańcach Małopolski termometry pokażą do -2 stopni.

To ostatni moment na zmianę opon na zimowe! W końcówce miesiąca temperatury pójdą w dół i coraz częściej będzie z nami biały puch. Śnieg będzie padał również na terenach nizinnych.

⚠️UWAGA⚠️‼️OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️🌧️OPADY MARZNĄCE 1°Lokalnie prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki mogące powodować gołoledź.Ważne:Od: 2024-11-12 20:00Do: 2024-11-13 09:00 pic.twitter.com/njcA2n706u— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) November 12, 2024