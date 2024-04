Wystarczyło 70 km, by poczuć drastyczną zmianę! Pogoda w Polsce dosłownie zwariowała. Jest zdjęcie

Nagła zmiana pogody. Ochłodzenie to dopiero początek. Eksperci zdradzili nam szczegóły [Prognoza IMGW na 10.04.2024]

Taka będzie pogoda w czwartek. Prognoza IMGW 11.04.2024

Weekend zbliża się wielkimi krokami. Ostatnie kilkadziesiąt godzin w pogodzie to ochłodzenie i powrót typowo wiosennej aury. Czy jest szansa, że w czwartek (11 kwietnia) dojdzie do kolejnego przewrotu w pogodzie?

Noc ze środy na czwartek (11/11 kwietnia) z niewielkim zachmurzeniem. Więcej chmur jedynie na południu Polski i może spaść mżawka. Temperatura minimalna 2°C do 7°C. Najcieplej południowym wschodzie kraju, gdzie termometry pokażą od 9°C do 11°C. - Wiatr słaby, na wschodzie także umiarkowany, chwilami porywisty, a nad samym morzem umiarkowany i dość silny, początkowo w porywach do 70 km/h, z kierunków zachodnich - zapowiada IMGW.

W ciągu dnia więcej ciemnych chmur i przelotny deszcz prognozowany jest w południowych regionach kraju. Na pozostałym obszarze kraju niebo niemal bezchmurne. Nadal dość ciepło, ale temperatury sięgające 30°C będą tylko wspomnieniem. Na powrót letnich temperatur musimy trochę poczekać. W czwartek (11 kwietnia) na termometrach maksymalnie od 15°C do 18°C. Najchłodniej nad samym morzem i rejonach podgórskich Karpat, gdzie termometry pokażą od 12°C do 14°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, w północnej połowie kraju chwilami porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i zachodni, tylko na południu kraju słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr porywisty - prognozuje IMGW.

Pamiętając o sprawdzalności takich prognoz >7 dni <50% spoglądamy na przyszłotygodniowe ochłodzenie, które nadal widoczne jest w prognozie średnioterminowej od ECMWF. Tu obawiamy się przymrozków.Sam przymrozek w polskim klimacie o tej porze roku nie jest oczywiście czym nowym.… pic.twitter.com/TbPNlAnd57— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) April 10, 2024

