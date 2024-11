Prognoza IMGW. Taka będzie pogoda w piątek 15.11.2024. Temperatura i opady

Jak wynika z prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), piątek (15 listopada) będzie kolejnym, pochmurnym dniem w mijającym tygodniu. W nocy z czwartku na piątek większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia tylko w północnej Polsce. Miejscami możliwy słaby deszcz, zaś na wschodzie i południowym wschodzie również deszcz ze śniegiem. Na południu Podkarpacia lokalnie prognozowane są marznące opady deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź. W górach spadnie śnieg, tam też możliwy wiatr, w porywach do 70 km/h. Uwaga na mgły, które miejscami mogą ograniczać widzialność do 200 metrów.W górach mróz, tam na termometrach od -2°C w rejonach podgórskich Karpat. W centrum około 3°C. Najcieplej nad morzem, tam do 6°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

Piątek (15 listopada) zapowiada się jako dzień pochmurny, ze słabymi opadami deszczu i mżawki w południowej i centralnej Polsce. W górach prognozowane opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Rano nadal mogą utrzymywać się mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam około 2°C. Im dalej na północ, tym cieplej. Na południu kraju 3°C, w centrum około 6°C. Najcieplej nad morzem, do 9°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w górach porywy do 55 km/h - zapowiada IMGW.