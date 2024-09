Gwałtowna zmiana pogody. Zapowiadają burze, deszcze i jeszcze to! [Pogoda na dziś]

Deszcz i burze to nie wszystko. Poprawy na razie nie będzie [Prognoza IMGW na 27.09.2024]

Pogoda na sobotę 28 września 2024

Pogoda na początek ostatniego weekendu września zapowiada się mało zachęcająco -pochmurno, z deszczem i silnym wiatrem. Z informacji przekazanych przez IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej) w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami.

- Miejscami przelotne opady deszczu. Prognozowana suma opadu w Bieszczadach lokalnie do 15 mm - podaje IMGW.

Temperatura 28.09.2024

Na termometrach w sobotę maksymalnie od 14°C na północnym zachodzie 16°C w centrum i 19°C na wschodzie. W rejonach podgórskich od 11°C do 14°C. Synoptycy ostrzegają też przed silnym wiatrem.

- Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. Na wybrzeżu wiatr okresami w porywach do 90 km/h - informują.

Noc z soboty na niedzielę (28.09.2024/29.09.2024). Pogoda na jutro

Jak podaje IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (28.09.2024/29.09.2024) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie duże i całkowite i tam opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym.

- Prognozowana wysokość opadów do 35 mm. Przelotne opady deszczu możliwe na wybrzeżu - czytamy na stronie IMGW.

W nocy temperatura minimalna od 4°C w centrum do 8°C na południowym wschodzie i 12°C na wybrzeżu; w rejonach podgórskich od 2°C do 4°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północny porywisty, zachodni i północno-zachodni. Na wybrzeżu porywy wiatru do 75 km/h.

