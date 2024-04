Atak potężnej śnieżycy! To już przesądzone. Eksperci mówią o szczegółach

Pochmurno i z deszczem, ale wieczorem przyjdzie to! [Prognoza IMGW na 5.04.2024]

Atak śnieżyc na początku kwietnia. Północna Europa zagrożona

Północna Europa musi się przygotować na kolejny atak zimy w postaci śnieżyc, do którego dojdzie już na początku kwietnia - informuje serwis Fanipogody.pl. Do 7 kwietnia włącznie opady śniegu nawiedzą mieszkańców półwyspu Fennoskandzkiego, a więc co najmniej kilku krajów Starego Kontynentu, w tym Norwegii, Szwecji, Finlandii, Rosji, a nawet Estonii. Może tam spaść 20-30 cm śniegu, a z uwagi na towarzyszący mu wiatr, powyższe regiony nawiedzą jednocześnie zawieje i zamiecie śnieżne.

Dalsza część tekstu poniżej.

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Dalej