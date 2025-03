-8 stopni w nocy, a w ciągu dnia bomba ciepła! To już pewne

Pogoda na jutro: Deszcze i burze już w nocy z 23 na 24 marca

Potwierdzają się wcześniejsze prognozy IMGW, sugerujące nieuchronne załamanie pogody w Polsce. Niespokojna będzie już noc z niedzieli na poniedziałek. Insytut podaje, że zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami.

- Tylko na wybrzeżu rozpogodzenia i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze miejscami opady deszczu, na wschodzie i miejscami w centrum o natężeniu umiarkowanym i tutaj prognozowana suma opadów od 8 mm do 10 mm. Na południu lokalnie możliwe burze - alarmuje IMGW.

Wysoko w Tatrach opady śniegu. Na Pomorzu przygruntowe przymrozki do około -3°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na obszarach podgórskich w Karpatach okresami porywisty, na obszarach podgórskich w Karpatach w porywach do 60 km/h, na północy i w centrum północno-wschodni i wschodni, na południu na ogół południowo-zachodni i południowy. Wysoko w Tatrach początkowo porywy wiatru do 100 km/h.

Pogoda na poniedziałek: Burze, deszcze i porywisty wiatr nie odpuszczą

To będzie ponury początek tygodnia. Na północnym zachodzie oraz wybrzeżu na ogół zachmurzenie umiarkowane i bez opadów. Im dalej na południe, tym gorzej.

Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu, a na południu i południowym wschodzie lokalnie możliwe są też burze. W czasie burz na południowym wschodzie prognozowana suma opadów do około 10 mm, a na obszarach podgórskich w Karpatach do około 15 mm - podaje IMGW.

Z prognoz synoptych wynika, że w poniedziałek wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami porywisty, na obszarach podgórskich woj. podkarpackiego oraz w czasie burz w porywach do 60 km/h, na południowym wschodzie południowo-zachodni, na pozostałym obszarze na ogół północny i północno-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h.

Tego dnia będziemy apelowali o obserwowanie ostrzeżeń IMGW i lokalnych komunikatów meteo.

Najnowsza prognoza pogody. Temperatura 24.03.2025

W temacie temperatur nie odnotujemy wielkich zmian. 24 marca temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 5°C, 6°C na północnym wschodzie i na wybrzeżu, około 11°C w centrum do 14°C na zachodzie i 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

"Dwucyfrówki" pojawią się w województwach:

zachodniopomorskim

lubuskim

dolnośląskim

opolskim

śląskim

małopolskim

podkarpackim

lubelskim

świętokrzyskim

wielkopolskim

kujawsko-pomorskim

mazowieckim

łódzkim

Prognozy będziemy aktualizować w lokalnych serwisach "Super Expressu" i w pogodowych oddziałach.