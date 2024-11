Wyż nad Polską. Ciemne chmury w odwrocie. Co z temperaturą i opadami?

Taka będzie pogoda w sobotę. Prognoza IMGW na 16.11.2024

W sobotę (16 listopada) - według prognoz IMGW - "Polska będzie w zasięgu wyżu znad Rumunii, jedynie północ kraju będzie na skraju rozległego niżu znad Morza Norweskiego". Z zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie zacznie powoli spadać.

Noc z piątku na sobotę pochmurna, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i południowym zachodzie. Miejscami możliwy słaby deszcz lub mżawka. Uwaga na mgły, które na południu i południowym zachodzie mogą ograniczyć widzialność do 200 m. Lokalnie mgły mogą być marznące. Najchłodniej w górach, tam temperatura do -3°C. Na południowym wschodzie i południu kraju około zera. Najcieplej na północnym zachodzie i nad samym morzem, tam 6-7°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 55 km/h - zapowiada IMGW.

W sobotę (16 listopada) słaby deszcz na północy i wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze przeważnie znacznie mniej ciemnych chmur. Uwaga na mgły, które rano na południu i południowym zachodzie kraju mogą ograniczać widzialność do 200 m. Najchłodniej na południowym wschodzie, tam od 0°C do 4°C. Na przeważającym obszarze kraju od 5°C do 10°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, na obszarach podgórskich Karpat i nad morzem okresami dość silny i w porywach do 70 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 85 km/h - prognozuje IMGW.

Źródło: IMGW