W nocy się zacznie, a w niedzielę nie będzie lepiej! Zima i paskudna pogoda dominują [Prognoza na 7.01.2024]

Amerykanie już to wiedzą. Taka będzie pogoda w styczniu. Koszmarne scenariusze

Mróz -16 stopni, śnieg i marznący deszcz, stanie się to! Będzie niebezpiecznie [Prognoza IMGW na 5.01.2024]

Siarczysty mróz to już kwestia godzin. Nie obronimy się przed falą zimna. Nawet –21°C

Nawet -14 stopni, śnieżyce i jeszcze to! Brutalna prognoza na Trzech Króli [Pogoda na 6.01.2024]

Prognoza IMGW na noc z soboty na niedzielę - 6/7 stycznia 2024

Z prognozy synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wynika, że w nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie duże i całkowite, na północy i północnym wschodzie kraju z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Trzeba być przygotowanym na niebezpieczne zjawiska meteo.

- Miejscami opady śniegu, w północnej połowie kraju na ogół słabe, na południu okresami o umiarkowanym natężeniu i tam przyrost pokrywy śnieżnej do około 10 cm. Na południu i południowym wschodzie początkowo także opady deszczu i deszczu ze śniegiem przechodzące w śnieg i miejscami opady marznące powodujące gołoledź. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne - podaje IMGW.

Różnice w temperaturach znów będą dwucyfrowe. Temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie od -16 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około -7°C w centrum i na zachodzie do -2°C na południowym wschodzie i nad samym morzem. Na południu miejscami oblodzenie nawierzchni dróg. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Przed wyruszeniem w podróż warto zapoznać się mapą ostrzeżeń pogodowych.

Pogoda na jutro. W niedzielę opady śniegu i dwucyfrowy mróz

W niedzielę, w ciągu dnia zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, a na północnym wschodzie z rozpogodzeniami, jedynie na południu zachmurzenie całkowite. Opady śniegu odnotujemy w południowej połowie kraju oraz miejscami na krańcach północnych. Na południu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm. Miejscami drogi śliskie. Weźmy to pod uwagę i dostosujmy prędkość do panujących warunków. Uważać powinni również piesi.

Temperatura maksymalna od -12°C na północnym wschodzie, około -6°C w centrum, do -1°C na południowym wschodzie oraz do 1°C nad morzem. Wiatr będzie umiarkowany, na południu i nad morzem okresami porywisty, północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

