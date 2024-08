Ulewne deszcze i burze kontra upały. Ten region lepiej omijać [Prognoza IMGW na 28.08.2024]

To będzie wymarzona pogoda na końcówkę lata! Znamy szczegółowe prognozy [19-25.08.2024]

Z najnowszej prognozy IMGW wynika, że noc z wtorku na środę (27/28 sierpnia) będzie dość spokojna, choć na południu zachmurzenie będzie duże, a w Karpatach możliwe będą słabe i przelotne opady deszczu. W dolinach górskich, nad ranem wystąpią mgły ograniczające widzialność do 300 m. Najcieplej powinno być w Małopolsce i na Podkarpaciu. W tamtych regionach termometry pokażą 18-19 stopni Celsjusza. Zdecydowanie groźniej wyglądają prognozy na środę. Pojawi się więcej słońca, ale groźne zjawiska nie wzięły sobie urlopu. Wczasowicze powinni sprawdzić doniesienia ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na jutro: Środa z burzami, upałami i deszczami

Środa będzie słoneczna, ale na południu chmury częściej przykryją niebo. W Małopolsce i na Śląsku przydadzą się parasole, a na drogach zrobi się ślisko. W prognozie ostrzeżeń IMGW widać żółte i pomarańczowe alerty dotyczące burz i upałów.

Na południu możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Suma opadów w burzach do 20 milimetrów. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr porywisty

- prognozuje IMGW w kontekście 28 sierpnia.

Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 25 stopni Celsjusza na północy, około 27°C w centrum do 30°C na południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, od 20°C do 24°C. W najgorętszym momencie dnia, termometry na Lubelszczyźnie mogą dobrnąć do 32 kresek.

Upały powinny zostać z nami do końca sierpnia. Wygląda na to, że w środę najprzyjemniejsze warunki czekają na turystach w województwie pomorskim, a lepiej unikać południowych rejonów Małopolski. Niebawem zaktualizujemy prognozy na weekend. Warto śledzić również lokalne oddziały "Super Expressu".

