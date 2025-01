Prognoza pogody IMGW na 6.01.2025. Temperatura i opady

Noc z niedzieli na poniedziałek (5/6 stycznia) będzie pochmurna. - Z południowego zachodu na północny wschód kraju będzie przemieszczać się strefa opadów śniegu przechodzących w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznący, powodujący gołoledź; na drogach ślisko - czytamy w prognozie IMGW. Najchłodniej na północnym wschodzie kraju, tam na termometrach od -6°C. Najcieplej południowym zachodzie i wybrzeżu, tam około zera. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich także dość silny, w całym kraju okresami porywisty, południowo-wschodni skręcający od zachodu na południowo-zachodni. Porywy wiatru na zachodzie i wybrzeżu do 55 km/h, w rejonach podgórskich do 60 km/h, a w rejonie Bieszczad do 70 km/h; wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 100 km/h, w Sudetach do 110 km/h; przejściowo zawieje i zamiecie śnieżne - zapowiada IMGW.

Poniedziałek (6 stycznia) zapowiada się na dzień pochmurny. Opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, przejściowo marznące, powodujące gołoledź, prognozowane są na północnym wschodzie. Uwaga, kierowcy! Na drogach może być ślisko. Na pozostałym obszarze kraju stopniowo zanikający deszcz. Duże różnice w temperaturze. Na Suwalszczyźnie nieznacznie powyżej zera. W centrum około 6°C. W zachodniej Polsce najcieplej, tam termometry pokażą nawet 10-11°C. - Wiatr umiarkowany, na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich okresami dość silny, w całym kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni, tylko na północnym wschodzie kraju początkowo południowo-wschodni. Porywy wiatru na północnym zachodzie i w rejonie podgórskim Sudetów do 60 km/h, w obszarze podgórskim Karpat do 70 km/h, w Bieszczadach do 85 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 110 km/h, w Sudetach słabnące do 70 km/h - prognozuje IMGW.

