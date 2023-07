Do tej części Polski nadciągają burze! Tutaj będzie najgorzej. Eksperci wskazują, kiedy pogoda się uspokoi [Prognoza IMGW na 6.07.2023]

Czym są Perseidy?

Perseidy to rój związany z kometą 109P/Swift-Tuttle. Ich nazwa pochodzi od konstelacji Perseusza, gdzie znajduje się radiant roju. Mimo, iż to wszystko może brzmieć nieco "egzotycznie", wiąże się z wyjątkowo pięknym zjawiskiem, które możemy podziwiać na nocnym rozgwieżdżonym niebie. Jest to również jedno z najbardziej spektakularnych zjawisk astronomicznych w roku, które występuje latem, czyli w porze, która sprzyja nocnym obserwacjom nieba.

Od około dwóch tysięcy lat Perseidy występują w miesiącach letnich. Są aktywne już od połowy lipca, jednak ich maksimum przypada najczęściej w połowie sierpnia. Wtedy, w ciągu tylko jednej godziny można zobaczyć na rozgwieżdżonym niebie ponad sto przelatujących meteorów. Każdy ma więc wtedy szansę, by zobaczyć chociaż jedną spadającą gwiazdę.

Perseidy 2023. Kiedy będzie ich najwięcej?

Perseidy są aktywne od 17 lipca do 24 sierpnia. Jednak największa aktywność Perseidów nastąpi w nocy z soboty na niedzielę 12-13 sierpnia 2023 r. To właśnie w tym czasie, w ciągu zaledwie jednej godziny na niebie może pojawić się nawet sto spadających gwiazd. Krótko mówiąc, będą one widoczne częściej niż raz na minutę!

Jak obserwować Perseidy?

Do obserwacji Perseidów nie jest potrzebny żaden specjalistyczny sprzęt. Wystarczy wygodny leżak, który umożliwi spoglądanie w niebo i koc, który uchroni nas przed ewentualnym chłodem.

Najlepszym miejscem do obserwacji Perseidów są miejsca oddalone od terenów zurbanizowanych, czyli m.in. dużych miast. Chodzi przede wszystkim o duże zanieczyszczenie nieba sztucznym światłem emitowanym z miejskich ulic czy zakładów przemysłowych. Jednak nawet w pobliżu dużych miast znajdują się miejsca, w których natężenie światła jest nieco mniejsze, co pozwala na dobrą obserwację nocnego nieba. Wystarczy wsiąść w samochód lub na rower i wybrać się kilka kilometrów za miasto, najlepiej w okolice dużych zbiorników wodnych lub lasów i pól, czyli wszędzie tam, gdzie panują naturalne ciemności. Bardzo pomocna może się tutaj okazać mapa natężenia światła, którą znajdziecie poniżej.

Bardzo ważnym, o ile nie najważniejszym czynnikiem przy obserwacji zarówno Perseidów, jak i innych zjawisk astronomicznych jest oczywiście pogoda. Noc spadających gwiazd powinna być przede wszystkim bezchmurna. Zachmurzone niebo nie sprzyja obserwacji jakichkolwiek zjawisk atmosferycznych, dlatego warto na bieżąco śledzić lokalne prognozy pogody.

Jest jeszcze jedna, bardzo ważna zasada, do której warto zastosować się podczas obserwacji Perseidów. Gdy zobaczymy spadającą gwiazdę, pomyśleć życzenie. Być może jest to szansa, by spełniło się w najbliższym czasie!

