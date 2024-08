To będzie wymarzona pogoda na końcówkę lata! Znamy szczegółowe prognozy [19-25.08.2024]

Prognoza pogody na najbliższe dni! Jaka będzie pogoda w tym tygodniu? [19-25.08.2024]

Synoptycy mają dla nas dobre informacje pogodowe. Jak wyjaśniają w najnowszych prognozach, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Tydzień od 19 do 25 sierpnia zapowiada się ciepło i słonecznie. Miejscami niewielkie zachmurzenia i opady, jednak w większości kraju będziemy cieszyć się ostatnimi dniami lata.

Szczegółową prognozę pogody na najbliższe dni znajdziecie poniżej!

19/20 - 20.08 (poniedziałek/wtorek - wtorek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południowym wschodzie okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna na ogół od 10°C do 15°C, cieplej na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu od 16°C do 19°C. Temperatura maksymalna od 21°C do 26°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich, jedynie na północy kraju z kierunków południowych.

20/21 - 21.08 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie także duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 17°C, na Zamojszczyźnie do 18°C. Temperatura maksymalna od 24°C do 26°C, nad morzem chłodniej około 21°C, 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. Podczas burz porywy do 70 km/h.

21/22 - 22.08 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko miejscami na północnym zachodzie duże z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna od 12°C do 17°C. Temperatura maksymalna od 21°C do 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju okresami porywisty, z kierunków zachodnich.

22/23 - 23.08 (czwartek/piątek - piątek)

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 12°C do 17°C. Temperatura maksymalna od 27°C do 32°C, chłodniej nad morzem, 25°C, 26°C. Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni i południowy.

23/24 – 24.08 (piątek/sobota – sobota)

Zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 12°C do 14°C. Temperatura maksymalna od 27°C do 29°C. Wiatr słaby, południowy i południowo-wschodni.

24/25 – 25.08 (sobota/niedziela – niedziela)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, w dzień miejscami wzrastające do dużego i przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 16°C do 18°C. Temperatura maksymalna od 26°C na północnym zachodzie, do 30°C na południowym wschodzie województwa. Wiatr słaby, południowy, miejscami zmienny, w dzień wzmagający się do umiarkowanego, porywistego i skręcający na północny.

