Wiosenne temperatury, ale to nie wszystko! Synoptycy zwracają uwagę na to poranne zjawisko [Prognoza IMGW na 7.03.2025]

Pogoda na jutro: Deszcz i silny wiatr już w nocy

Na początku tygodnia przekazywaliśmy czytelnikom "Super Expressu" nową prognozę IMGW, z której wynikało, że Polska zmierzy się z załamaniem pogody. Parasole przydadzą się już w nocy z 10 na 11 marca. Opady deszczu na pewno pojawią się na południu i wschodzie kraju. Mokro zrobi się na drogach w województwach:

lubelskim

podlaskim

podkarpackim

świętokrzyskim

małopolskim

śląskim

łódzkim

mazowieckim

- W Tatrach opady śniegu. Na wybrzeżu możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu i wschodzie porywisty, na południu lokalnie w porywach do 60 km/h - podaje IMGW i dodaje, że w Bieszczadach prędkość wiatru może "dobić" do 90 km/h. A co nas czeka w ciągu dnia? Parasole ponownie pójdą w ruch.

Pogoda na wtorek: Opady deszczu do 15 mm. Temperatury w dół

11 marca pogoda wyraźnie się popsuje. Będzie chłodniej niż na początku tygodnia, a na niebie zobaczymy dużo więcej chmur. Prognozy są optymistyczne dla tych, którzy zwracają uwagę na poważny problem, związany z suszą. W ciągu dnia na pewno pojawią się opady deszczu, które nie będą sprzyjać spacerom, ale pomogą roślinom.

Na południowym wschodzie chwilami opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i tam prognozowana suma opadów do 15 milimetrów. W Tatrach deszcz ze śniegiem i śnieg. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie miejscami porywisty, w rejonach podgórskich Podkarpacia w porywach do 55 km/h, przeważnie południowo-zachodni i zachodni. W Bieszczadach porywy wiatru do 70 km/h - podaje IMGW w prognozie synoptycznej na 11 marca.

Najnowsza prognoza pogody. Temperatura 11.03.2025

Uspokajamy wszystkich tych, którzy obawiają się powrotu zimy. We wtorek dotrze do nas ochłodzenie, temperatur przekraczających 20 stopni nie będzie, ale nie mówimy tutaj o zwrocie o 180 stopni. - Temperatura maksymalna ukształtuje się na poziomie od 8-10 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, około 14°C w centrum, do 18°C na południowym wschodzie, najchłodniej miejscami nad samym morzem, około 5 stopni - podaje IMGW w prognozie na wtorek.

Najcieplej powinno być na Podkarpaciu, a na przeciwnym biegunie znajdą się Pomorze oraz Zachodnie Pomorze. W tych dwóch regionach przydadzą się ciepłe kurtki. Druga połowa tygodnia przyniesie nam walkę chłodnego zachodu z ciepłym wschodem Polski. Prognozy będziemy aktualizować w pogodowym oddziale "Super Expressu" i w lokalnych serwisach.

