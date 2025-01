Nowy tydzień, nowy problem. Do śniegu i całodobowego mrozu dołączy to!

Autor:

Prognoza pogody IMGW na sobotę, 18.01.2025. Temperatura i opady

W sobotę (18 stycznia) - jak prognozuje IMGW - "Polska pozostanie pod wpływem wyżu z rejonu Węgier, w dość ciepłym powietrzu polarnym morskim". Na północy kraju zaznaczy się słaby wpływ frontu chłodnego, a ciśnienie spadnie.

Noc z piątku na sobotę (17/18 stycznia) na przeważającym obszarze kraju pogodna, jedynie na północy i północnym wschodzie więcej ciemnych chmur. Z kolei na północnym zachodzie możliwa słaba mżawka. Uwaga na mgły, które na południu kraju mogą być marznące i ograniczają widzialność do 100 m do 300 m. Najchłodniej w dolinach karpackich, tam na termometrach nawet -12°C. Na południu kraju od -5°C, lekki mróz też w centrum. Najcieplej nad morzem, tam do 3°C. - Wiatr słaby, na północy okresami umiarkowany i porywisty, na wschodnim wybrzeżu w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni, na południowym zachodzie okresami zmienny - zapowiada IMGW.

Sobota (18 stycznia) ma być dniem pogodnym, jedynie na północy i północnym zachodzie pochmurnie. Tam też możliwa słaba mżawka. Na poranek i wieczór prognozowane są mgły, które ograniczą widzialność od 100 m do 300 m. Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna zwykle od 1°C do 4°C, na południowym zachodzie, do 7°C, a na Przedgórzu Sudeckim lokalnie nawet do 10°C. - Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich, na południowym zachodzie także zmienny - przewiduje IMGW. Ciepłe powietrze ma z nami pozostać przynajmniej do końca weekendu.

Źródło: IMGW

Sonda Czy masz już dość śniegu i zimy? TAK, NIECH JUŻ SIĘ KOŃCZY I NIECH BĘDZIE CIEPŁO! NIE, WOLĘ ZIMĘ NIŻ UPAŁY!