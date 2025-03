Takiej pogody nikt się nie spodziewał. Burze i śnieg to nie wszystko, co widać w prognozach!

IMGW ostrzega przed przymrozkami i burzami

W nocy z poniedziałku na wtorek (24/25 marca) warto zwrócić uwagę na przymrozki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) ostrzega mieszkańców centralnej i północnej Polski przed mrozem. Przewidywana temperatura od -5°C na północy do około -1°C w centrum.

Znacznie odmienna pogoda na krańcach południowych. Tam IMGW prognozuje... zanikające burze. - Prognozowane są burze, którym lokalnie będą towarzyszyć silne opady deszczu do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Możliwy drobny grad - czytamy w komunikacie IMGW. Ponadto na południowym wschodzie kraju ma spaść 10-12 mm deszczu. Przelotny deszcz możliwy także we wschodniej i centralnej Polsce. Wysoko w górach spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. W Tatrach i na szczytach Beskidów prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej 2-5 cm.

W nocy wiatr będzie słaby, zaś na zachodzie i północnym zachodzie zmienny z przewagą południowego, na pozostałym obszarze zmienny, na ogół północno-zachodni.

Pogoda we wtorek, 25 marca. Będzie ciepło, w górach śnieg

Wtorek (25 marca) zapowiada się na dzień pogodny, nieco więcej ciemnych chmur na południu i południowym zachodzie kraju. Tam też możliwy przelotny deszcz. W Karpatach prognozowana suma opadów do około 7 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Przed nami ciepły dzień, z temperatura maksymalną od 11°C do 13°C na północy kraju. W centrum około 14°C. Najcieplej w zachodniej Polsce, tam termometry wskażą 15-16°C. Najchłodniej nad morzem oraz w kotlinach karpackich, tam od 8°C do 10°C. Wiatr słaby, tylko nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich. O tym, jaka będzie pogoda w kolejnych dniach tygodnia dowiesz się z artykułu Pogodowe starcie zimy z wiosną. To już pewne! Synoptycy ostrzegają

Źródło: IMGW

