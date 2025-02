Autor:

Wiemy, jaka będzie pogoda 1 marca. Temperatura i opady

W sobotę (1 marca) - według prognoz IMGW - "Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu z pofalowanym frontem atmosferycznym, którego ośrodek znad północno-wschodniej części kraju przemieści się nad Białoruś". - W ciągu dnia, od zachodu, zacznie się stopniowo rozbudowywać klin wyżu znad Wysp Brytyjskich i Atlantyku. Pozostaniemy w polarnej morskiej masie powietrza - czytamy w komunikacie IMGW. Ciśnienie wzrośnie.

W centrum i na północy Polski noc z piątku na sobotę (28 lutego / 1 marca) będzie pochmurna i deszczowa. Spadnie też deszcz ze śniegiem i śnieg. - Na południu początkowo zachmurzenie duże z zanikającymi opadami deszczu ze śniegiem i deszczu, a w górach śniegu, później rozpogodzenia i mgły miejscami marznące, ograniczające widzialność do 300 m - prognozuje IMGW. Najchłodniej w rejonach podgórskich, tam termometry wskażą od -6°C do -3°C. Na południu kraju -2°C na południu, lekko powyżej zera w centrum, a najcieplej na wybrzeżu, tam do 3°C. Wiatr słaby z kierunków zachodnich, jedynie na północy okresami umiarkowany, północny.

W ciągu dnia pochmurno, ale na wybrzeżu i na południu Polski więcej przejaśnień. Przed nami dzień z deszczem, śniegiem i krupą śnieżną. W górach spadnie śnieg. Uwaga na mgły, które rano lokalnie mogą ograniczać widzialność do 200 m. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam 1°C. Na pozostałym obszarze kraju od 3°C do 7°C. - Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, na południu lokalnie porywisty, na południu i południowym wschodzie kraju zachodni, na pozostałym obszarze północno-zachodni i północny - przewiduje IMGW.

Podobna pogoda w niedzielę (2 marca). Po weekendzie nadal deszczowo, ale coraz cieplej. W środku tygodnia w zachodniej Polsce temperatura wzrośnie do 14°C. Więcej w artykule Wiosna pędzi do Polski. Nawet 14 stopni na plusie! Wiemy, kiedy to się stanie

Źródło: IMGW

