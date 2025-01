Autor:

Prognoza pogody IMGW na sobotę, 25.01.2025. Temperatura i opady

Noc z piątku na sobotę (24/25 stycznia) będzie pochmurna. - Gdzieniegdzie, głównie na północy, słabe opady deszczu, a na północnym wschodzie i na Przedgórzu Sudeckim możliwy także deszcz ze śniegiem i śnieg - czytamy w komunikacie IMGW. Uwaga na mgły, które miejscami ograniczają widzialność do 100-200 m, szczególnie w południowej Polsce. Najchłodniej na krańcach południowych, tam na termometrach od -3°C. W centrum około zera. Najcieplej na krańcach północno-zachodnich, do 6°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem także dość silny, chwilami porywisty, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 60 km/h, południowy i południowo-zachodni. Wysoko w górach porywy do 85 km/h - zapowiada IMGW.

Sobota (25 stycznia) będzie pochmurna, głównie w południowej i zachodniej Polsce. Deszcz na północy kraju. Duże różnice w temperaturze maksymalnej. Najchłodniej na północnym wschodzie, tam od 3°C. W centrum około 8°C. Najcieplej w zachodnich regionach, nawet do 12°C. - Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, w rejonach podgórskich Karpat w porywach lokalnie do 70 km/h, południowy. Wysoko w Sudetach porywy do 60 km/h, w Karpatach do 80 km/h - przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW

Quiz. Pogoda po angielsku Pytanie 1 z 12 "Pogoda" to po angielsku... weather wind water Następne pytanie