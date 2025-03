Taka będzie pogoda na początku tygodnia. Temperatury w górę!

Taką pogodą przywita nas marzec. Opady śniegu to nie wszystko! [Prognoza IMGW 1.3.2025]

Prognoza pogody IMGW na 3.3.2025. Temperatura i opady

Noc z niedzieli na poniedziałek (2/3 marca) pochmurna. Więcej przejaśnień w północnej Polsce. Na południu kraju gdzieniegdzie, słaby deszcz lub deszcz ze śniegiem. W Karpatach spadnie śnieg, tam też najchłodniej, od -7°C. Na południu kraju -4°C. W centrum około zera. Najcieplej nad morzem, gdzie termometry wskażą do 4°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na północy okresami porywisty, a nad samym morzem dość silny w porywach do 60 km/h, zachodni - zapowiada IMGW.

W ciągu dnia zachmurzenie na ogół umiarkowane, gdzieniegdzie przejściowo wzrastające do dużego. W Bieszczadach słaby śnieg. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, ale i tam powyżej zera, około 3°C. Na pozostałym obszarze kraju od 5°C do 10°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, nad samym morzem dość silny w porywach do 55 km/h, zachodni - informuje IMGW.

