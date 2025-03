Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę pogody na sobotę (22 marca 2025), która zapowiada zmienną aurę. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Jednak na północy, północnym wschodzie i pod wieczór na południu, chmury mogą się zagęścić.

- Lokalnie na północy przelotne opady deszczu - informuje IMGW.

Pod koniec dnia słabe opady deszczu prognozowane są w górach, a wysoko w górach śniegu i deszczu ze śniegiem. Opady możliwe są również na południu Śląska i Małopolski.

Temperatury będą się wahać od 10°C do 15°C, a na wybrzeżu będzie chłodniej od 7°C do 9°C. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, a na wybrzeżu umiarkowany i dość silny, w porywach do 65 km/h. W Tatrach wiatr może osiągać prędkość do 60 km/h w porywach.

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem i opadami śniegu w nocy z soboty na niedzielę (22.03./23.03.2025)

Jak podaje IMGW, w nocy z soboty na niedzielę (22.03./23.03.2025) zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, w południowej połowie kraju wzrastające do dużego i całkowitego. Na południu kraju okresami słabe opady deszczu, wysoko w górach deszczu ze śniegiem i śniegu.

- Wysoko w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm - podaje IMGW.

Temperatura minimalna od 0°C do 3°C na północy i od 4°C do 7°C na południu i w centrum. Wiatr na południu kraju słaby i umiarkowany, lokalnie porywisty; na pozostałym obszarze wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, miejscami w porywach do 60 km/h, a na wybrzeżu do 65 km/h. W Tatrach wiatr w porywach do 65 km/h, może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

