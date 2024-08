Taka będzie pogoda w niedzielę. Prognoza IMGW na 4.08.2024

- Polska wschodnia i południowa będzie pod wpływem klina wyżu, natomiast nad pozostały obszar kraju, od zachodu, nasunie się płytka zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym. Przed frontem na wschodzie zalegać będzie ciepła, polarna morska masa powietrza, nad zachodnią część kraju napłynie chłodniejsze powietrze - czytamy w komunikacie IMGW o pogodzie na niedzielę (4 sierpnia). Ciśnienie spadnie.

W nocy z soboty na niedzielę (3/4 sierpnia) opady deszczu i zachmurzenie w zachodniej Polsce oraz Bieszczadach. Na pozostałym obszarze pogodnie. Uwaga na mgły, które lokalnie mogą ograniczyć widzialność do 300 m. W nocy na termometrach od 9°C na Podhalu. Na północy 11°C, w centrum około 14°C. Najcieplej w zachodnich regionach, do 16°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków zachodnich.

W niedzielę (4 sierpnia) z zachodu na wschód przemieszczać się będzie front z opadami i burzami. Bez opadów jedynie na krańcach wschodnich i południowym wschodzie. Suma opadów w czasie burz do 25 mm. Najchłodniej nad morzem i w górach, tam około 20°C. W zachodniej Polsce 21°C. W centrum i na południu około 25°C. Najcieplej we wschodniej Polsce, do 28°C. Wiatr słaby, przeważnie zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Źródło: IMGW