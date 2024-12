Jaka będzie pogoda w sobotę 14.12.2024

W sobotę 14.12.2023 czeka nas kolejny pochmurny dzień. Do tego możliwe mgły oraz opady śniegu i deszczu. Do tego miejscami wiał będzie silny wiatr. Szczegóły poniżej.

Prognoza IMGW na 14 grudnia

Z informacji przekazanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w sobotę 14 grudnia 2024 początkowo zachmurzenie małe i umiarkowane, później stopniowo wzrastające do dużego. Rano w dolinach i kotlinach mgły ograniczające widoczność do 200 m.

- Po południu w rejonach podgórskich Karpat możliwe słabe opady śniegu i śniegu z deszczem. Wieczorem na północnym zachodzie kraju opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz, przejściowo marznący i powodujący gołoledź - czytamy na stronie IMGW.

Temperatura: sobota 14 grudnia

Najwyższą temperaturę wskażą termometry na wybrzeżu, tam około 4°C.

- Temperatura maksymalna od -2°C do 2°C, cieplej na wybrzeżu, około 4°C - podaje IMGW.

Natomiast wiatr jak informuje IMGW będzie w sobotę słaby i umiarkowany (10-25 km/h), okresami porywisty, lokalnie w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 60 km/h, w drugiej połowie dnia na wybrzeżu wzmagający się do dość silnego i silnego (30-40 km/h) i w porywach osiągający 65 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 90 km/h, powodujący zamiecie śnieżne.

Pogoda na jutro. Noc z soboty na niedzielę [14.12.2024/15.12.2024]

Jak podaje IMGW, w nocy z soboty na niedzielę [14.12.2024/15.12.2024] zachmurzenie będzie duże, początkowo na południu, a w drugiej połowie nocy na północy kraju, większe przejaśnienia.

- Przelotne opady śniegu, na północnym zachodzie i zachodzie przechodzące w deszcz ze śniegiem i przejściowo w deszcz - podaje IMGW.

Temperatura spadnie maksymalnie do -5°C w rejonach podgórskich.

- Temperatura minimalna od -3°C; -1°C na wschodzie do 0°C; 2°C na zachodzie, a w rejonach podgórskich od -5°C do -2°C - podaje IMGW.

Wiatr umiarkowany i dość silny (20-30 km/h), w porywach do 55 km/h, na wybrzeżu dość silny i silny (35-45 km/h), w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 90 km/h, w Karpatach do 80 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

