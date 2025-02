Śnieżyce to nie wszystko. Zima wychyla głowę znad powierzchni [Prognoza IMGW na 3.02.2025]

Pogoda na jutro: Śnieg, ślisko i -10 stopni w nocy z poniedziałku na wtorek

Na początku tygodnia informowaliśmy w "Super Expressie" o ataku zimy, który niebawem pojawi się w Polsce. Najwięcej śniegu pojawi się w weekend, ale nie oznacza to, że w najbliższych godzinach pozbędziemy się zimowych akcentów. Eksperci z IMGW wskazują, że w nocy z 3 na 4 lutego - miejscami, głównie na północy i wschodzie, słabe opady śniegu, nad morzem śniegu z deszczem. Do tego wszystkiego dochodzą konkretne mrozy.

- Lokalnie, zwłaszcza na zachodzie, mgły marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów. Miejscami ślisko! Temperatura minimalna od -4°C do 0°C, w rejonie Półwyspu Helskiego około 1°C; chłodniej w rejonach podgórskich od -8°C do -5°C, w dolinach karpackich lokalnie -10 stopni Celsjusza - wskazuje Instytut w prognozie na najbliższą noc.

Pogoda na wtorek: Śnieg, deszcz ze śniegiem i ocieplenie w prognozie na 4 lutego

We wtorek na niebie ponownie dużo chmur (zwłaszcza na wschodzie), choć eksperci spodziewają się również przejaśnień. Zima powalczy i pokaże swoją aktywność. Na drogach i chodnikach będzie ślisko, stąd też ponawiamy apele o ostrożność. Jak to wygląda we szczegółach?

Miejscami słabe opady śniegu, lokalnie śniegu z deszczem. Na pozostałym obszarze kraju na ogół słonecznie i bez opadów. Rano gdzieniegdzie mogą się jeszcze utrzymywać mgły marznące ograniczające widzialność do 400 metrów - alarmuje IMGW.

Opady śniegu lub deszczu ze śniegiem pojawią się w województwach:

podlaskim

warmińsko-mazurskim

mazowieckim

lubelskim

Zdecydowanie więcej słońca na zachodzie. Tam też spodziewamy się względnie ciepłego dnia, ale o szczegółach piszemy poniżej.

Pogoda w Polsce: Temperatura 4.02.2025

We wtorek, temperatury poniżej zera wystąpią jedynie w górach i w południowych rejonach Małopolski. Na 5 stopni i więcej mogą liczyć mieszkańcy:

Wrocławia

Poznania

Zielonej Góry

Gorzowa Wielkopolskiego

Szczecina

Opola

- Temperatura maksymalna od 0°C na wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, około 3°C w centrum, do 6 stopni Celsjusza na zachodzie kraju. W dolinach karpackich lokalnie -2°C. Wiatr słaby, na ogół z kierunków południowych, tylko na wschodzie północno-zachodni i zachodni - podaje szczegółowo IMGW.

