W środę pogoda podzieli Polskę na pół. Prognoza IMGW na 22.01.2025

Noc z wtorku na środę (21/22 stycznia) pochmurna, jedynie w zachodniej Polsce większe przejaśnienia. - Miejscami słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, a na południu i południowym wschodzie deszczu ze śniegiem i deszczu, lokalnie marznącego i powodującego gołoledź -czytamy w komunikacie IMGW. Uwaga na mgły, lokalnie marznące i osadzające szadź. W północnej i południowej Polsce mogą ograniczać widzialność do 200 m. Noc dość chłodna, z lekkim mrozem od -5°C do -1°C w całym kraju. Około zera jedynie nad morzem i w centrum kraju. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą kierunków południowych i zachodnich.

W środę (22 stycznia) pogoda podzieli Polskę na pół. Pochmurno we wschodnich regionach, tam możliwy deszcz ze śniegiem i śnieg. Rano opady mogą być marznące i spowodują gołoledź. W górach - śnieg. Bez opadów i zdecydowanie przyjemniejsza aura w zachodniej Polsce. Na północy kraju rano jeszcze zanikające mgły, które ograniczą widzialność do 200 m. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam lekki mróz. Na pozostałym obszarze kraju termometry wskażą maksymalnie od zera do 4°C. - Wiatr słaby z kierunków południowych, lokalnie zmienny, jedynie na krańcach północno zachodnich umiarkowany, porywisty, południowo-wschodni. Na szczytach Bieszczadów porywy wiatru do 55 km/h - prognozuje IMGW.

W drugiej połowie tygodnia temperatura w Polsce wzrośnie, a pod koniec stycznia możliwe są nawet dwucyfrowe wartości powyżej zera.

Trzaskowski, alkohol i kampania prezydencka. Co mają wspólnego?

Źródło: IMGW

#IMGWCMM: Ciepłe, a nawet bardzo ciepłe jak na styczeń dni nadal widoczne są w średnioterminowych prognozach numerycznych💻 ECMWF i GFS. pic.twitter.com/KvXXQ5LE6K— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) January 21, 2025

Sonda Czy masz już dość śniegu i zimy? TAK, NIECH JUŻ SIĘ KOŃCZY I NIECH BĘDZIE CIEPŁO! NIE, WOLĘ ZIMĘ NIŻ UPAŁY!