Pogoda dla Polski. IMGW ostrzega przed wichurami. Nawet 120 km/h

Nawet 120 km/h mogą osiągnąć wichury, które przechodzą przez Polskę we wtorek, 2 kwietnia. Na szczęście z taką prędkością może powiać tylko w Sudetach - w Tatrach to już 100 km/h, a na pozostałym obszarze do 75 km/h. Taka pogoda znalazła swój wyraz w ostrzeżeniach IMGW, choć alerty pierwszego stopnia, koloru żółtego, wydano nie wszędzie, bo dla: zachodniej, północno-zachodniej, północnej, północno-wschodniej i południowo-wschodniej Polski.

Połączony z tą aurą nagły spadek temperatury do maksymalnie 11-15 stopni i jeszcze niższych wartości w górach powoduje, że jeszcze dziś mogą się tam pojawić opady deszczu ze śniegiem, a w wyższych partiach - śniegu.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu - ostrzega IMGW.

Jaka pogoda w środę, 3 kwietnia?

Taka pogoda utrzyma się do środy, 3 kwietnia, włącznie, ale z tą różnicą, że prędkość wiatru nieznacznie spadnie. Na przeważającym obszarze kraju podmuchy osiągną prędkość do 65 km/h, natomiast w górach do 100 km/h. O ile już we wtorek doszło do drastycznego, w porównaniu z ostatnimi dniami, spadku temperatury, to w środę będzie pod tym względem jeszcze gorzej. Na północy kraju spodziewanych jest ledwie od 3 do 7 kresek. To nie wszystko.

W środę w całym kraju okresami będą występować przelotne opady deszczu, w pasie pojezierzy również krupy śnieżnej lub deszczu ze śniegiem - przekazuje IMGW.