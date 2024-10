Deszcz to nie wszystko! W górach śnieg, w prognozach IMGW są też burze! [Pogoda na jutro 13.10.2024]

Pogoda na czwartek 17 października 2024

Jaka będzie pogoda w czwartek? Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) mówią o raczej bezchmurnym dniu, może jedynie wystąpić miejscami niewielkie zachmurzenie. Termometry wskażą do 18°C. Gdzie będzie najcieplej?

- Temperatura maksymalna od 10°C na wschodzie, około 15°C w centrum, do 18°C na zachodzie kraju - czytamy na stronie IMGW.

W czwartek może mocno powiać. Eksperci IMGW ostrzegają przed silnym wiatrem.

- Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, w zachodniej połowie kraju okresami dość silny i w porywach do 60 km/h, a miejscami w rejonach podgórskich Sudetów do 90 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h - podaje IMGW.

Pogoda na jutro. Noc z czwartku na piątek (17.10.2024/18.10.2024)

Z ustaleń ekspertów IMGW wynika, że w nocy z czwartku na piątek (17.10.2024/18.10.2024) będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Lokalnie w dolinach Karpackich mgły ograniczające widzialność do 300 m. Możliwe przymrozki.

- Temperatura minimalna od 0°C; 2°C na wschodzie, około 5°C w centrum, do 6°C; 7°C na zachodzie. Cieplej na wybrzeżu, około 9°C. Miejscami w rejonach podgórskich Karpat spadek temperatury przy gruncie do -3°C - podaje IMGW.

Jak podaje IMGW, wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat w porywach do 55 km/h, a w rejonach podgórskich Sudetów miejscami dość silny i porywach do 90 km/h, południowo-wschodni i południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 110 km/h.

