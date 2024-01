Powrót do pracy zakłócony przez pogodę! Marznące opady, szklanka na drogach i jeszcze to [Prognoza IMGW na 2.01.2024]

Śnieg i mróz to nie wszystko! IMGW wydało alerty meteo. Gdzie będzie najgorzej? [Prognoza na 4.01.2024]

Prognoza pogody. IMGW wydało alerty przed marznącymi opadami i wichurami

Najnowsze prognozy pogody mówią, że w czwartek, 4 stycznia, i piątek, 5 stycznia, wiele regionów Polski będzie się zmagać z marznącymi opadami i wichurami. Stosowne ostrzeżenia w tej sprawie wydało już IMGW. Jeszcze w czwartek do późnych godzin popołudniowych powinni na siebie uważać kierowcy z następujących województw:

pomorskiego;

warmińsko-mazurskiego;

podlaskiego;

mazowieckiego.

Dla każdego z powyższych regionów pojawiły się pomarańczowe alerty, czyli noszące drugi stopień w 3-stopniowej skali.

- Prognozowane są słabe, przejściowo także umiarkowane opady marznącego deszczu powodujące gołoledź - informuje IMGW, dodając, że lokalnie mogą je zastąpić mżawki.

Z kolei w żółtym kolorze, czyli alercie pierwszego stopnia, skąpana jest południowo-zachodnia i środkowa Polska, w pasie od Dolnego Śląska, przez Opolskie, Śląskie, Łódzkie, Świętokrzyskie, po północną część Małopolski. Do czwartku do późnych godzin porannych lub do piątkowego poranka mogą tam występować wichury.

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości około 30 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego zachodu - czytamy w komunikacie IMGW.

QUIZ. Dokończ przysłowie o pogodzie! "Na św. Grzegorza..."? 12 punktów będzie sukcesem Pytanie 1 z 12 Gdy wrzesień bez deszczów będzie... w zimie wiatrów pełno wszędzie. zima w Polsce ma orędzie. w październiku zmarzną i kury na grzędzie. Dalej