Pogoda na Wszystkich Świętych. IMGW ostrzega. Jednoznaczna prognoza ekspertów

Najnowsza pogoda na Wszystkich Świętych potwierdza to, co sugerowały poprzednie prognozy ekspertów na 1 listopada. Wynika z nich, że nowy miesiąc rozpoczniemy od silnego wiatru i opadów deszczu. Będzie ciepło jak na początek listopada. Na południu kraju termometry mają wskazać nawet 18°C. Szczególną uwagę warto jednak zwrócić na wiatr, którego porywy mają 1 listopada osiągać prędkość nawet do 100 km/h.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Ostrzeżenie przed wiatrem

Przed wichurami ostrzega również Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). We Wszystkich Świętych silnie wiać ma w północnej i wschodniej Polsce. Zagrożone ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia są województwa:

zachodniopomorskie,

pomorskie,

kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

mazowieckie,

lubelskie

Najmocniej ma wiać nad morzem oraz na Podlasiu. - Wiatr na południu kraju przeważnie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, na północy do 80 km/h, lokalnie na północnym wschodzie do 90 km/h, nad morzem wiatr dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, zachodni i południowo-zachodni - czytamy w komunikacie IMGW. Silny wiatr ma pojawić się już w nocy z czwartku na piątek (31 października / 1 listopada).

Wiatr słaby i umiarkowany, na przeważającym obszarze kraju, oprócz krańców południowych, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego, w porywach do 60 km/h, na północy do 70 km/h, nad morzem dość silny i silny, do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, a w rejonie wybrzeża wschodniego do 100 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

- zapowiada IMGW.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Temperatura i opady

Co z temperaturą we Wszystkich Świętych? W nocy najchłodniej w dolinach karpackich, tam nieznacznie powyżej zera. Poza tym na termometrach od 3°C na krańcach południowych do 10°C na północy i 11°C nad morzem. W ciągu dnia ciepło, choć z racji silnego wiatru odczuwalna temperatura może być niższa. Maksymalnie termometry wskażą od 11°C na północnym wschodzie, około 15°C w centrum, do 18°C na południu. W nocy oraz w ciągu dnia słaby, przelotny deszcz.