Taka będzie pogoda w czwartek, 30.01.2025. Prognoza IMGW. Temperatura i opady

Noc ze środy na czwartek (29/30 stycznia) w północnej i zachodniej Polsce będzie pochmurna. Możliwy jest też przelotny deszcz, a wysoko w Sudetach - śnieg. Na pozostałym obszarze noc pogodna i bez opadów. Uwaga na mgły, które na południu kraju będą marznące i ograniczą widzialność do 300 m. Mróz w rejonach podgórskich Karpat i tam najchłodniej, z temperaturą od -8°C do -3°C. Lekki mróz też w południowej Polsce, w centrum około 2°C. Najcieplej w północnych regionach, do 5°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, na wybrzeżu przejściowo dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do około 70 km/h - prognozuje IMGW.

Czwartek (30 stycznia) pochmurny i deszczowy w północnej Polsce. Na pozostałym obszarze pogodnie, o poranku na południu kraju prognozowane marznące mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Nadal ciepło jak na końcówkę stycznia, z temperaturą maksymalną od około 6°C na północnym zachodzie i miejscami w rejonach podgórskich do 9°C w centrum. Najcieplej na południowym wschodzie kraju, tam nawet do 13°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, na południowym wschodzie także wschodni. Wysoko w górach wiatr w porywach do 55 km/h - zapowiada IMGW. Podobna pogoda w Polsce ma być również w piątek (31 stycznia).

Źródło: IMGW

