Pogoda na Niedzielę Wielkanocną, 31 marca

Jeśli ktoś planuje rodzinny spacer w Niedzielę Wielkanocną, 31 marca, to może już zacierać ręce, bo jak informuje IMGW, zapowiada się wyjątkowo ciepły, w wielu regionach słoneczny dzień. Termometry pokażą od 18 stopni na na północnym zachodzie do 24 kresek na południu. Wyjątkiem od reguły będzie polskie wybrzeże, gdzie m.in. z powodu silnego wiatru będzie ledwie 13 stopni. Mocnych podmuchów można się również spodziewać w innych częściach kraju, ale w porywach sięgną one 55 km/h. W rejonach podgórskich będzie to już do 75 km/h, a wysoko w Tatrach i w Sudetach do 110 km/h.

Dalsza część tekstu poniżej.

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, w zachodniej połowie Polski wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu - dodaje IMGW.