Spis treści

Według prognoz IMGW, w niedzielę (22 grudnia), Polska będzie pod wpływem głębokiego niżu znad Norwegii. - Z zachodu na wschód przemieszczać się będzie front okluzji. Napływać będzie powietrze polarne morskie - zapowiada IMGW. Ciśnienie spadnie.

Prognoza pogody IMGW 21/22 grudnia. Temperatura i opady

Noc z soboty na niedzielę (21/22 grudnia) niemal bezchmurna na południowym wschodzie i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju więcej chmur i tam możliwe opady deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. - W rejonach Sudetów lokalnie możliwe sumy do 15-20 mm, w tym przyrost pokrywy śnieżnej o 10-15 cm, modyfikowany przez wiatr - czytamy w komunikacie IMGW. Najchłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam na termometrach około -7°C. Niewiele cieplej na południowym wschodzie, od -4°C na południowym wschodzie. W centrum nieznacznie powyżej zera, zaś najcieplej na północnym zachodzie. Tam termometry wskażą do 5°C. - Wiatr umiarkowany, nad morzem i w rejonach podgórskich także dość silny, nad przeważającą częścią kraju porywisty, jednak nad morzem możliwe porywy do 65 km/h, a punktowo w północnej połowie kraju i południowej do 55 km/h, południowo zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy do 110 km/h, a w Karpatach do 100 km/h, powodujące miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - prognozuje IMGW.

Prognoza pogody IMGW 22 grudnia. Temperatura i opady

Niedziela (22 grudnia) zapowiada się na dzień pochmurny, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu. - W rejonach Sudetów lokalnie możliwe sumy do 10-15 mm, w tym przyrost pokrywy śnieżnej o 5-10 cm, modyfikowany przez wiatr. Tam też możliwe opady krupy śnieżnej - zapowiada IMGW. Najchłodniej w Bieszczadach, tam około zera. Na pozostałym obszarze od 2°C do 7°C. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam lokalnie nawet do 8°C. - Wiatr umiarkowany, nad morzem i w rejonach podgórskich także dość silny, nad przeważającą częścią kraju porywisty, jednak punktowo w północnej połowie kraju i południowej do możliwe porywy do 60 km/h, a w rejonach podgórskich Karpat lokalnie do 70 km/h, południowo zachodni i południowy. Wysoko w Sudetach porywy do 90 km/h, a w Karpatach do 110 km/h, powodujące miejscami zawieje i zamiecie śnieżne - przewiduje IMGW.

Źródło: IMGW

Sonda Lubisz zimę, śnieg i mróz? Tak, uwielbiam! Nie, zdecydowanie wolę lato